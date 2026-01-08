Morgan Stanley: Σταδιακές οι επιπτώσεις στις αγορές από την παρέμβαση στη Βενεζουέλα

Η αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση στη Βενεζουέλα εισάγει πολιτική, επιχειρησιακή και οικονομική αβεβαιότητα και, ως εκ τούτου, «μεγάλο μέρος των επιπτώσεών της είναι πιθανό να εκδηλωθεί σταδιακά» αναφέρει σε ανάλυσή τoυ ο οίκος.

Η αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση στη Βενεζουέλα εισάγει πολιτική, επιχειρησιακή και οικονομική αβεβαιότητα και, ως εκ τούτου, «μεγάλο μέρος των επιπτώσεών της είναι πιθανό να εκδηλωθεί σταδιακά» αναφέρει σε ανάλυσή της η Morgan Stanley.

Με δεδομένο ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου πιθανότατα βρίσκεται ήδη σε κατάσταση υπερπροσφοράς, ο οίκος εκτιμά ότι μια σταδιακή αύξηση της παραγωγής από τη Βενεζουέλα δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις τιμές.

Ωστόσο, χαμηλότερες τιμές πετρελαίου λόγω αυξημένης προσφοράς θα είχαν αρνητικές επιπτώσεις για τους μεγάλους παραγωγούς. Από την άλλη, οι αμερικανικές ενεργειακές επιχειρήσεις θα μπορούσαν ενδεχομένως να λάβουν αποζημιώσεις για περιουσιακά στοιχεία που είχαν εθνικοποιηθεί από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, εκτιμά η Morgan Stanley, ενώ παράλληλα τα αμερικανικά διυλιστήρια θα ωφεληθούν από τη μεγαλύτερη πρόσβαση σε βαρύ αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Αντίθετα, οι Καναδοί παραγωγοί, των οποίων το πετρέλαιο είναι παρόμοιου τύπου, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένο ανταγωνισμό.

Ομόλογα

Η αγορά χρέους είναι πιθανό να καταγράψει πιο άμεσες επιπτώσεις από τις πρόσφατες εξελίξεις. Οι αγορές είχαν προεξοφλήσει υψηλή πιθανότητα κλιμάκωσης, «ωστόσο, η ταχύτητα και η φαινομενική ευκολία με την οποία απομακρύνθηκε ο Μαδούρο εξαλείφουν αρκετά αρνητικά σενάρια που αφορούσαν μια πιο παρατεταμένη ή άτακτη σύγκρουση», σύμφωνα με τη Morgan Stanley. Στο εξής, καθοριστικός παράγοντας θα είναι το κατά πόσο οι αρχές της Βενεζουέλας θα συμμορφωθούν με τις αμερικανικές απαιτήσεις και θα διευκολύνουν μια ομαλή μετάβαση.

Ο οίκος εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στα ομόλογα άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής θα είναι περιορισμένες, αν και «τα ομόλογα χωρών που ευθυγραμμίζονται με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να υπεραποδώσουν σε μια χρονιά με πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, εφόσον αναδείξουν ηγεσίες που θα διατηρήσουν καλές σχέσεις με την Ουάσιγκτον».

Δοκιμασία για το δολάριο

Η κατάσταση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε να δοκιμάσει τον ρόλο του αμερικανικού δολαρίου ως ασφαλούς καταφυγίου, ιδίως εν μέσω μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου. «Προς το παρόν παρακολουθούμε προς τα πού θα φυσήξουν οι άνεμοι», σημειώνει η Morgan Stanely, τονίζοντας ωστόσο ότι, σε αντίθεση με το 2014, όταν το δολάριο ενισχύθηκε καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν, το σημερινό περιβάλλον ορίζεται από τον κύκλο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της Fed, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για το δολάριο.

Χρυσός

Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν άνοδο μετά την κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, καθώς η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα αυξάνεται συνήθως σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης. Η αβεβαιότητα γύρω από τις επόμενες κινήσεις στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Καράκας συντηρεί το ελκυστικό προφίλ του χρυσού ως επενδυτικού καταφυγίου. Επιπλέον, τυχόν αποδυνάμωση του δολαρίου θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετη στήριξη στις τιμές του μετάλλου.

Ωφελημένες οι μετοχές του αμυντικού κλάδου

Πριν από την παρέμβαση της 3ης Ιανουαρίου, οι αμερικανικές αμυντικές μετοχές δεν είχαν αντιδράσει στις αναφορές για επιθέσεις σε σκάφη στην Καραϊβική. «Τα πρόσφατα γεγονότα, όμως, σηματοδοτούν μια δυνητικά πιο σοβαρή κατάσταση, με τον πρόεδρο Τραμπ να μην αποκλείει την παρουσία χερσαίων δυνάμεων, κάτι που θα μπορούσε να ευνοήσει τις αμυντικές μετοχές» σχολιάζει η Morgan Stanley. «Σημαντική περαιτέρω κλιμάκωση στη Βενεζουέλα και/ ή στις γειτονικές περιοχές δεν έχει ενσωματωθεί σήμερα στις αποτιμήσεις των αμερικανικών αμυντικών μετοχών», τονίζει ο οίκος.

Για την Ευρώπη, η τελευταία στρατιωτική κίνηση των ΗΠΑ υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται περισσότερο σε ζητήματα κοντά στην αμερικανική επικράτεια, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη οι ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια. Αυτό, όπως λένε οι αναλυτές της Morgan Stanley, θα μπορούσε να απαιτήσει αύξηση των αμυντικών δαπανών τα επόμενα χρόνια.