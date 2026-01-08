ΧΑ: Σε νέα υψηλά με διήμερο τζίρο 1,48 δισ. ευρώ – Εκτίναξη για τις τράπεζες

Συνεδρίαση αυξημένου τζίρου και η σημερινή, με τις τράπεζες να καταγράφουν τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο των τελευταίων πέντε μηνών. Άλμα άνω του 4,5% και για την Coca-Cola HBC.

Συνεδρίαση αυξημένου τζίρου και η σημερινή στη Λεωφόρο Αθηνών, με τις τράπεζες να υπεραποδίδουν εκ νέου και, μάλιστα, με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές του ΧΑ εκδηλώθηκε από νωρίς, συμπαρασύροντας τον Γενικό Δείκτη σε νέα πολυετή υψηλά και σε κλείσιμο πάνω από τις 2.200 μονάδες.

Ενδεικτικός ο τζίρος των 93,2 εκατ. ευρώ στην Τρ. Πειραιώς, 60,18 εκατ. ευρώ στη Eurobank, 55,04 εκατ. ευρώ στην ΕΤΕ και των 332,2 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank, όπου και σήμερα πέρασαν νέα μεγάλα πακέτα. Ως προς την τελευταία, είναι λογικό οι τελευταίες εξελίξεις να αναζωπυρώνουν τις συζητήσεις και εικασίες για το ενδεχόμενο μιας δημόσιας προσφοράς από την ιταλική UniCredit.

Σήμερα, μετά τη χθεσινή έκθεση της Goldman Sachs, ήταν η σειρά της Deutsche Bank να… εκθειάσει τις ελληνικές τράπεζες, αναβαθμίζοντας τις τιμές-στόχους στον κλάδο σε επίπεδα που υποδηλώνουν περιθώρια ανόδου από 11% έως 25%. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές της Deutsche Bank δίνουν σύσταση buy για τις μετοχές των Alpha Bank, Τρ. Κύπρου, Τρ. Πειραιώς και Eurobank, ενώ αναβάθμισαν σε buy και τη σύσταση για την ΕΤΕ. Οι νέες τιμές στόχοι της DB είναι 4,10 ευρώ για την Alpha Bank, 10,10 ευρώ, για την Τρ. Κύπρου, 8,75 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς, 4,10 ευρώ για τη Eurobank και 15,30 ευρώ για την ΕΤΕ.

Πέραν των τραπεζών, δεικτοβαρείς μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης προσέλκυσαν επίσης σοβαρό αγοραστικό ενδιαφέρον, με χαρακτηριστική περίπτωση την Coca-Cola HBC που «σκαρφάλωσε» ενδοσυνεδριακά έως τα 44,76 ευρώ, για να κλείσει τελικώς ελαφρά χαμηλότερα, στα 44,64 ευρώ, με άλμα 4,74%.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ελληνική αγορά κατάφερε να διαφοροποιηθεί αισθητά από τη διστακτική εικόνα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ενώ είναι σαφές ότι η εικόνα των τελευταίων ημερών δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τις εισροές κεφαλαίων από μεγάλους ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Η συνεδρίαση της Πέμπτης ολοκληρώθηκε για τον Γενικό Δείκτη με άνοδο 1,87% στις 2.204,24 μονάδες, πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας.

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε στο 1:1,2, με 57 τίτλους σε θετικό έδαφος, 69 σε αρνητικό και 27 αμετάβλητους.

Σε νέα πολυετή υψηλά στις 2.520,05 μονάδες, με άλμα 4,07%, έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία του άνοδο από τις αρχές Αυγούστου.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 661,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €289,8 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Αναλυτικά από το ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Τρ. Πειραιώς ενισχύθηκε 6,04% στα 7,55 ευρώ, η Eurobank 5,17% στα 3,78 ευρώ, η ΕΤΕ 4,98% στα 14,54 ευρώ, ενώ με άλμα 4,74% έκλεισε και η Coca-Cola HBC στα 44,64 ευρώ.

Ακολούθησε η Jumbo ενισχυμένη 1,81% στα 28,20 ευρώ και η Optima με άνοδο 1,57% στα 7,75 ευρώ, ενώ με κέρδη πάνω από 1% έκλεισαν επίσης οι τίτλοι των Cenergy (+1,39%), Alpha Bank (+1,32%) και ΔΕΗ (+1,25%). Ενισχυμένες ακολούθησαν και οι μετοχές των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,78%), Τρ. Κύπρου (+0,70%), Σαράντης (+0,60%), ΟΤΕ (+0,41%) και ΔΑΑ (+0,09%).

Στον αντίποδα η Motor Oil υποχώρησε 3,38% στα 29,18 ευρώ, ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,40 ευρώ με απώλειες 1,97%, ενώ πτωτικά σε ποσοστό άνω του 1% κινήθηκαν επίσης οι Metlen (-1,85%), ElvalHalcor (-1,66%), Helleniq Energy (-1,51%), Lamda Development (-1,10%), Aegean (-0,96%), Τιτάν (-0,93%), Aktor (-0,31%), ΕΥΔΑΠ (-0,26%) και Viohalco (-0,17%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η συντριπτική πλειονότητα έκλεισε με απώλειες, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στις μετοχές των Ελλάκτωρ (-2,72%), Qualco (-2,40%), Fourlis (-1,50%) και ΕΧΑΕ (-1,45%), ενώ αντίθετα με θετικό πρόσημο έκλεισαν οι τίτλοι των ΟΛΠ και ΑΔΜΗΕ, ενισχυμένοι 0,74% και 0,33% αντίστοιχα.