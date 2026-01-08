Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Στ. Παπασταύρου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος

Newsroom
Η Πολιτεία αναγνωρίζει, τιμά και στηρίζει τη συμβολή της Εκκλησίας, είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο Β΄ συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας το διαρκές πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ της Πολιτείας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Είχα την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συναντήσω τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμο, ο οποίος μας έδωσε την ευχή του για το νέο έτος. Εξέφρασα τον βαθύ σεβασμό και την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφουμε για το διαχρονικό, πολυσχιδές και ουσιαστικό φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας. Έργο που είναι αθόρυβο και καθημερινό και δίνει έμπρακτη στήριξη στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Η Εκκλησία αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, πυλώνα κοινωνικής συνοχής, δύναμη αλήθειας και αλληλεγγύης. Η Πολιτεία αναγνωρίζει, τιμά και στηρίζει τη συμβολή της Εκκλησίας και θα εργαστούμε από κοινού για να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Μακαριώτατε, σας ευχαριστώ πολύ.»

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερωνύμος ακολούθως επισήμανε: «Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Υπουργό, διότι, στο άκουσμα των προβλημάτων και των δυσκολιών στο ποιμαντικό μας έργο, έτεινε ώτα ευήκοα. Έτσι, είναι κοντά μας σήμερα, κουβεντιάσαμε γενικότερα για το εκκλησιαστικό έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος και, πιο συγκεκριμένα, για το έργο στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Εστιάσαμε τη συζήτηση σε ένα κέντρο, καινούργιο, που φιλοδοξούμε να γίνει στην περιοχή των συνόρων Αττικής και Βοιωτίας, ένα έργο τεράστιο, που θα ανεγερθεί με δωρεά και θα καλύπτει τις ανάγκες ανθρώπων που πάσχουν από άνοια, από περιπατητικές δυσκολίες και χρειάζονται αρκετή βοήθεια. Ο κύριος Πρωθυπουργός ήδη δήλωσε ότι τον ενδιαφέρει αυτό το θέμα γενικότερα στην Ελλάδα και έτσι εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία της γνωριμίας μας με τον Υπουργό και του είπα: «Έλα, γιατί σε χρειαζόμαστε». Μέσα σε αυτό, λοιπόν, το πλαίσιο έγινε αυτή η συνάντηση, που θα ξαναγίνει, και πιστεύουμε ότι πολύ γρήγορα θα γίνει ένα μεγάλο έργο αγάπης για τους ευάλωτους συμπολίτες μας».

