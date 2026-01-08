ΗΠΑ: Οριακή αύξηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Το γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απολύσεις παρέμειναν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα στο τέλος του 2025, αν και η ζήτηση για εργασία παρέμεινε υποτονική.

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα σημείωσε οριακή άνοδο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απολύσεις παρέμειναν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα στο τέλος του 2025, αν και η ζήτηση για εργασία παρέμεινε υποτονική, όπως σημειώνει το Reuters.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 8.000 σε 208.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 27 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει 210.000 αιτήσεις για την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις τις τελευταίες εβδομάδες χαρακτηρίστηκαν από αστάθεια, εν μέσω προκλήσεων στην προσαρμογή των δεδομένων στις συνηθισμένες εποχιακές διακυμάνσεις της εορταστικής περιόδου. Σε αυτό το κλίμα, οι απολύσεις παρέμειναν χαμηλές σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα.

Οι εργοδότες ήταν απρόθυμοι να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων εν μέσω αβεβαιότητας που σχετίζεται με τους δασμούς και αυξανόμενης δημοτικότητας της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο δεν έχουν προβεί σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων, διατηρώντας την αγορά εργασίας σε κατάσταση παράλυσης.

Ενώ μια ξεχωριστή έκθεση από την παγκόσμια εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas έδειξε ότι οι απολύσεις που ανακοίνωσαν οι εργοδότες με έδρα τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 58% φτάνοντας σε υψηλό πενταετίας και στις 1,206 εκατομμύρια το 2025, οι περικοπές κόστους από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις εταιρείες τεχνολογίας ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων μειώσεων.

«Η τεχνολογία έχει στραφεί τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία», δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, επικεφαλής εσόδων στην Challenger, Gray & Christmas. «Αυτό σε συνδυασμό με τις υπερπροσλήψεις την τελευταία δεκαετία δημιούργησε ένα κύμα απώλειας θέσεων εργασίας στον κλάδο», τόνισε.

Τα σχέδια προσλήψεων μειώθηκαν κατά 34% στις 507.647 πέρυσι, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010.