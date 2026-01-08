Τουρισμός

Airbnb: 4η η Ελλάδα στην ΕΕ με 29,3 εκατ. διανυκτερεύσεις το 3ο τρίμηνο - 4η μεγαλύτερη άνοδος με 12,3%

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Airbnb: 4η η Ελλάδα στην ΕΕ με 29,3 εκατ. διανυκτερεύσεις το 3ο τρίμηνο - 4η μεγαλύτερη άνοδος με 12,3%
Περισσότερες από 29,3 εκατ. διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat.

Περισσότερες από 29,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat, μετά την ανάλυση δεδομένων από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia Group.

Μόνο οι Γαλλία (88,8 εκατ.), Ισπανία (73 εκατ.) και Ιταλία (58,7 εκατ.) σημείωσαν περισσότερες διανυκτερεύσεις το συγκεκριμένο διάστημα.

Επίσης, η Ελλάδα κατέγραψε την 4η μεγαλύτερη άνοδο με 12,3%, μετά τις Μάλτα (+24,0%), Κύπρο (+19,4%) και Σουηδία (+13,1%).

Συνολικά στην ΕΕ, σημειώθηκαν 398,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών μέσω των 3 μεγάλων πλατφορμών - αύξηση 8,7% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Διψήφια αύξηση καταγράφηκε επίσης στη Λετονία (+12,3%), τη Γερμανία (+12,0%), τη Δανία (+11,6%), τη Σλοβενία ​​(+11,3%), την Ιρλανδία (+10,7%), τη Φινλανδία (+10,4%) και την Τσεχία (+10,2%).

Όλες οι χώρες ανέφεραν αυξήσεις σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σε αντίθεση με την πιο μικτή εικόνα που παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο. Η ευρεία φύση αυτών των κερδών υπογραμμίζει μια ισχυρή ανάκαμψη στα καταλύματα βραχείας διαμονής σε ολόκληρη την ΕΕ, αν και ο σχετικός ρυθμός εξακολουθούσε να διαφέρει μεταξύ των προορισμών, όπως αναφέρει η Eurostat.

Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Ιούλιο, με αύξηση 10,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος κατέγραψαν ρυθμό αύξησης 8,0% έκαστος.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες

Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν τον ΦΠΑ για συναλλαγές στην ΕΕ - Οι βασικές προϋποθέσεις

tags:
Βραχυχρόνιες μισθώσεις
Airbnb
Ελλάδα
Eurostat
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider