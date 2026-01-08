Airbnb: 4η η Ελλάδα στην ΕΕ με 29,3 εκατ. διανυκτερεύσεις το 3ο τρίμηνο - 4η μεγαλύτερη άνοδος με 12,3%

Περισσότερες από 29,3 εκατ. διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat.

Περισσότερες από 29,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat, μετά την ανάλυση δεδομένων από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Expedia Group.

Μόνο οι Γαλλία (88,8 εκατ.), Ισπανία (73 εκατ.) και Ιταλία (58,7 εκατ.) σημείωσαν περισσότερες διανυκτερεύσεις το συγκεκριμένο διάστημα.

Επίσης, η Ελλάδα κατέγραψε την 4η μεγαλύτερη άνοδο με 12,3%, μετά τις Μάλτα (+24,0%), Κύπρο (+19,4%) και Σουηδία (+13,1%).

Συνολικά στην ΕΕ, σημειώθηκαν 398,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών μέσω των 3 μεγάλων πλατφορμών - αύξηση 8,7% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2024.

Διψήφια αύξηση καταγράφηκε επίσης στη Λετονία (+12,3%), τη Γερμανία (+12,0%), τη Δανία (+11,6%), τη Σλοβενία ​​(+11,3%), την Ιρλανδία (+10,7%), τη Φινλανδία (+10,4%) και την Τσεχία (+10,2%).

Όλες οι χώρες ανέφεραν αυξήσεις σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σε αντίθεση με την πιο μικτή εικόνα που παρατηρήθηκε στο πρώτο τρίμηνο. Η ευρεία φύση αυτών των κερδών υπογραμμίζει μια ισχυρή ανάκαμψη στα καταλύματα βραχείας διαμονής σε ολόκληρη την ΕΕ, αν και ο σχετικός ρυθμός εξακολουθούσε να διαφέρει μεταξύ των προορισμών, όπως αναφέρει η Eurostat.

Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Ιούλιο, με αύξηση 10,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος κατέγραψαν ρυθμό αύξησης 8,0% έκαστος.