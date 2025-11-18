Γάζα: Το ΣΑ του ΟΗΕ υιοθέτησε το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, προβλέπει ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του το «ειρηνευτικό σχέδιο» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο...

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν. Τα υπόλοιπα δεκατρία κράτη μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ βλέποντας «μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», όπως διαβεβαίωσε μέσω Truth Social. Αναφέρθηκε ονομαστικά στις 15 χώρες μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία -- ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ισραήλ: Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο Απόφασης που υιοθετεί το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικάνου Προέδρου Ντ. Τραμπ.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Η Χαμάς απορρίπτει την απόφαση του ΣΑ του ΟΗΕ

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απέρριψε την καταρτισθείσα από τις ΗΠΑ απόφαση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες Δευτέρα κι η οποία ενστερνίζεται το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

ΟΗΕ: Σημαντικό βήμα η υιοθέτηση της Απόφασης 2803 από το ΣΑ για τη Γάζα

Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Απόφασης 2803 (2025) για τη Μέση Ανατολή (Γάζα), ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι «η υιοθέτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν».

«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου», ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ.

Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε, δεσμεύονται να υλοποιήσουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί με την απόφαση, ενισχύοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αμάχων στη Γάζα και στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες για τη μετάβαση των μερών στην επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαινεί τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των περιφερειακών κρατών», σημείωσε.

Ο κ. Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης προς τη δεύτερη φάση του αμερικανικού Σχεδίου, που οδηγεί σε μια πολιτική διαδικασία για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ