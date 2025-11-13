Πηγές ΝΔ: «Ομολογία Κέντρου»: Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόμο για τα σκοτεινά ΚΥΔ

«Την καθοριστική συμβολή της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη διαμόρφωση των παθογενειών που σήμερα διερευνώνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Κέντρος» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

«Την καθοριστική συμβολή της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη διαμόρφωση των παθογενειών που σήμερα διερευνώνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Κέντρος» αναφέρουν πηγές της ΝΔ που επικαλείται το ΑΠΕ - ΜΠΕ και σημειώνουν: «Ουσιαστικά οι ενέργειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξαν τον δρόμο στην εξάπλωση των σκοτεινών ΚΥΔ, πολλά από τα οποία σήμερα ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με τις πηγές της συμπολίτευσης: «Οι αποφάσεις Αποστόλου, εν ολίγοις, οδήγησαν σε έκρηξη των ΚΥΔ από περίπου 250 σε σχεδόν 500. Η πρόσβαση, δε, των ΚΥΔ στο χαρτογραφικό υπόβαθρο όλης της χώρας από το 2018 και μετά, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε προσωπικό πληροφορικής και τις ανεπαρκείς διασταυρώσεις με άλλες βάσεις δεδομένων, διεύρυνε ακόμη περισσότερο τα περιθώρια λάθους, αυθαιρεσίας ή και κατάχρησης».

«Ο κ. Κέντρος παραδέχτηκε, επίσης, ότι υπήρξε ιδιαίτερη μείωση του προσωπικού της πληροφορικής ενώ είχαν τότε διαπιστωθεί ανεπάρκειες στα πληροφοριακά συστήματα» αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ, και επισημαίνουν:

«Αξιοσημείωτο είναι πως ο πρώην αντιπρόεδρος κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διαθέτει τη δυνατότητα να διασταυρώνει κρίσιμα στοιχεία με άλλες βάσεις δεδομένων, γεγονός που περιορίζει ουσιαστικά την αξιοπιστία των ελέγχων. Επιπλέον, η κτηνιατρική βάση δεδομένων που τηρείται στις ΔΑΟΚ παραμένει "κατά δήλωση" του γεωργού, χωρίς επαρκή επαλήθευση. Συνεπώς, και ο κ. Κέντρος επιβεβαιώνει ότι είναι στην αρμοδιότητα των περιφερειών και μόνο η καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε η έλλειψη κτηνιάτρων (που και πάλι τούς προσλαμβάνουν οι περιφέρειες) καθιστά ανέφικτη την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων στο εύρος και στο βάθος που απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία».

«Συνολικά, η εικόνα που αναδεικνύεται είναι ότι η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε τις στρεβλώσεις επιτρέποντας την τεράστια διόγκωση των ΚΥΔ, την απουσία κρίσιμων ελέγχων και τη λειτουργία ενός συστήματος που σήμερα αποκαλύπτει τις αδυναμίες του μία προς μία» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.