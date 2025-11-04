Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Τσιάρα: Τα έκανε «σαλάτα» με τους «γαλάζιους» εκλεκτούς του

Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε την καταγγελία του Β. Κόκκαλη και πλέον οφείλει να αποπέμψει τον κ. Ζαλίδη από τη θέση του, λόγω της ξεκάθαρης σύγκρουσης συμφερόντων» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Στην παραδοχή ότι ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ. Ζαλίδης συνελήφθη ψευδόμενος ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής προέβη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρας» σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, επανέλαβε την καταγγελία ότι ο κ. Ζαλίδης ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε έργο του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) που δεν πληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που είχε διαψεύσει στην κατάθεσή του ο κ. Ζαλίδης.

Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε την καταγγελία του Β. Κόκκαλη και πλέον οφείλει να αποπέμψει τον κ. Ζαλίδη από τη θέση του, λόγω της ξεκάθαρης σύγκρουσης συμφερόντων» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

«Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας εκθέτει με τις απαντήσεις του όσους αναπαράγουν το κυβερνητικό μύθευμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τις ενισχύσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Αυτό προβλεπόταν σε Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκε επί υπουργίας Καρασμάνη, πριν δηλαδή από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Εκθέτει επίσης την κυβέρνηση Μητσοτάκη καθώς προανήγγειλε την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Λιβανού, με βάση την οποία οι νησιώτες μπορούσαν να δηλώσουν βοσκοτόπια στη ηπειρωτική Ελλάδα.

Είναι δεδομένο ότι οι άξιες λόγου μεταβολές στους ιδιωτικούς βοσκότοπους εμφανίζονται μετά το 2019, με αποτέλεσμα μέσα σε δύο χρόνια ο αριθμός των δικαιούχων εθνικού αποθέματος στην Κρήτη με χρήση ιδιωτικών βοσκοτόπων να επταπλασιαστεί και οι ιδιωτικοί βοσκότοποι στην Κρήτη να δεκαπενταπλασιαστούν (εκ των οποίων, αυτοί χωρίς ζώα σχεδόν 50πλασιάστηκαν!»

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι «αυτό που δεν είχε το θάρρος να παραδεχθεί ο αρμόδιος υπουργός είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το γεγονός ότι, εδώ και 6,5 χρόνια, το θέμα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης πελαγοδρομεί μεταξύ των Περιφερειών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (μέχρι, προσφάτως, να δοθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας για να ολοκληρωθεί). Εστίασε μόνο σε γενικολογίες περί ”διαχρονικών παθογενειών” του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ είναι φανερό ότι συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις επί των κυβερνήσεων Μητσοτάκη κάλυψαν το ”γαλάζιο” κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό που επίσης δεν απέφυγε ο κ. Τσιάρας ήταν οι κραυγαλέες αντιφάσεις σε σχέση με τις δύο επιλογές του, τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη».

«Ο κ. Τσιάρας κάλυψε τον πρόσφατα παραιτηθέντα (από ”ευθιξία”) αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καϊμακάμη, εκλεκτό μέλος του μητρώου των ”αρίστων” της ΝΔ, ο οποίος παραδέχτηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι ήταν ”part time” αντιπρόεδρος, λόγω της επαγγελματικής του πολυπραγμοσύνης και ότι η οικογένεια του λάμβανε επιδοτήσεις. Επίσης, κατά τον κ. Τσιάρα, ο κ. Σαλάτας ”ήταν καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας”. Ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ζήτησε την παραίτηση του κ. Σαλάτα θέλοντας να καλύψει τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη. Ωστόσο, ο ίδιος ο κ. Σαλάτας έχει καταγγείλει ότι τον ”απέλυσε” ο κ. Μυλωνάκης. Όταν ο κ. Τσιάρας ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, εάν ο κ. Σαλάτας παρεμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απάντησε: ”Δεν ήμουν παρών να το γνωρίζω, οι μαρτυρίες των υπαλλήλων ήταν πως όποια στοιχεία ζητήθηκαν, δόθηκαν”. Σε ερώτηση για το αν είναι παράλογο να θέλει να ασκήσει τα νόμιμα ο κ. Σαλάτας ”εφόσον συκοφαντείται”, ο κ. Τσιάρας καυτηρίασε τις δημόσιες απειλές Σαλάτα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ”δεν ήθελε να εκπέμψει ένα τέτοιο μήνυμα”» αναφέρουν επίσης οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν:

«Ο κ. Τσιάρας οφείλει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης να απαντήσει ξεκάθαρα: ο ”εκλεκτός” του, κ. Σαλάτας, παρεμπόδισε ή όχι το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Και είχε δίκιο όταν είπε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης, έχει προβεί στο αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης για την απόσπαση της κυρίας Τυχεροπούλου; Αλλά και όταν ισχυρίστηκε ότι η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε ”επιδημία” και τα φαινόμενα αυτά ”μεγεθύνθηκαν” την περίοδο 2022-2023;».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ