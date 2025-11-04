Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Τσιάρα: Αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η Πολιτεία χρωστά σήμερα πάνω από 1 δισ. ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, εξαιτίας μιας κυβέρνησης που συνεχίζει να κοροϊδεύει συνειδητά τον αγροτικό κόσμο» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

«Στη σημερινή του κατάθεση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε ό,τι πλέον γνωρίζει κάθε αγρότης και κάθε πολίτης αυτής της χώρας: ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης. Η Πολιτεία χρωστά σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, εξαιτίας μιας κυβέρνησης που συνεχίζει να κοροϊδεύει συνειδητά τον αγροτικό κόσμο» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ο κ. Τσιάρας προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή με το γνωστό γαλάζιο δόγμα για τις ”διαχρονικές ευθύνες” που υπάρχουν στον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραλείποντας να απαντήσεις για τις δικές του προσωπικές ευθύνες» και προσθέτουν:

«Ο κ. Τσιάρας γνωρίζει καλά ότι σήμερα συμπληρώνεται η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση του Action Plan Plus με βάση την παράταση που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενώ ΟΠΕΚΕΠΕ τελεί υπό επιτήρηση ήδη έναν χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2024. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι ένας υπουργός που για έναν ολόκληρο χρόνο δεν κατάφερε να εφαρμόσει ούτε το αρχικό σχέδιο, θα μπορέσει τώρα να αποκαταστήσει τη ζημιά μέχρι τέλος Νοεμβρίου όπως δεσμεύτηκε;

Στην κατάθεσή του έκανε λόγο για ”διαφάνεια” και επιλογές που δεν είχαν στόχο να υπηρετήσουν προσωπικά πολιτικά ”ρουσφέτια”, παρά το γεγονός ότι ένας ένας τα μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν παρουσιαστεί στην Επιτροπή αλλά και αυτά που διορίστηκαν από τον ίδιο δηλώνουν ρητά ότι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί απέκρυψε επί δέκα ολόκληρες ημέρες την παραίτηση του κ. Καϊμακάμη. Δεν θεώρησε ότι η μερική απασχόληση ενός υψηλά αμειβόμενου κυβερνητικού αξιωματούχου συνιστά πρόβλημα καθώς όπως προκλητικά είπε τον έπαιρνε τηλέφωνο τα Σάββατα και ήταν διαθέσιμος. Ενώ θεώρησε απολύτως αποδεκτό τον τρόπο διορισμού του μετά από μια τυχαία συνάντηση τους σε μια αγροτική έκθεση! Και στο τέλος είπε ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα για την οποία λάμβανε επιδοτήσεις δεν συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, αλλά σημαντική… εμπειρία!»

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές:

«Στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν προχώρησε σε άμεσο έλεγχο των ενεργειών του πρώην αντιπροέδρου κ. Ζερβού όταν αποκαλύφθησαν οι επισυνδέσεις του, από τις οποίες προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις για τέλεση παρανόμων πράξεων, ισχυρίστηκε ότι ”δεν είχε αρμοδιότητα να ελέγξει” τον αντιπρόεδρο Ζερβό…

Σε ερώτηση γιατί δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες αναστολής της λειτουργίας ΚΥΔ στα οποία αποδεδειγμένα λειτουργούσαν κυκλώματα εξαπάτησης, μέλη των οποίων είναι σήμερα προφυλακισμένα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκείνο των Γιαννιτσών ο κ. Τσιάρας κατέθεσε ότι η λειτουργία των ΚΥΔ είναι αναγκαία (;) και μετά την πίεση που του ασκήθηκε παρέπεμψε σε μελλοντικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί.

Στο ζήτημα των βιολογικών καλλιεργειών, όπου επί υπουργίας τού κ. Τσιάρα η κατάσταση είναι ντροπιαστική, ο κ. Τσιάρας δεν έδωσε καμία απάντηση για το γεγονός ότι ενώ πάνω από 5.000 πιστοποιητικά βιολογικών καλλιεργειών ανακλήθηκαν, δεν έχει ανακληθεί καμία άδεια φορέα πιστοποίησης.

Εν τω μεταξύ η δήθεν διάθεση για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταρρίπτεται από την υπόθεση της υπαλλήλου Π. Τυχεροπούλου. Ένα αίτημα απόσπασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έμεινε οκτώ μήνες στο συρτάρι του υπουργού, επειδή, όπως είπε, είχαν επιφυλάξεις τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες. Δεν απάντησε όμως γιατί το κράτησε οχτώ μήνες στο συρτάρι του χωρίς καμία ενημέρωση της Εισαγγελίας.

Ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι ”παρέλαβε αριθμούς που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα”. Παραδέχθηκε δηλαδή πως επί κυβέρνησης Μητσοτάκη υπήρξαν παραποιημένα στοιχεία για επιδοτήσεις, ζώα και βιολογικά προγράμματα και ενώ δηλώνει ότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, τίποτα δεν άλλαξε. Ούτε ένας έλεγχος, ούτε μία παρέμβαση, ούτε μία παραίτηση.

Ο κ. Τσιάρας σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις πληροφορίες ότι έρχεται νέα δικογραφία που συμπεριλαμβάνει και τον ίδιο και αν σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του, όπως έκαναν τρεις υφυπουργοί της κυβέρνησης, απέφυγε να απαντήσει».

Τέλος, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι «η σημερινή κατάθεση του κ. Τσιάρα αποδεικνύει την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και τονίζουν: «Αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ και ο αγροτικός κόσμος θα παρέμενε όμηρος αυτής της κυβέρνησης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ