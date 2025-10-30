Ο Τραμπ είναι πρόθυμος να επιστρέψει στην Ασία για συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν στάθηκε δυνατό να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη διάρκεια της επίσκεψης του στη Νότια Κορέα, εξαιτίας περιορισμών που σχετίζονταν με τον χρόνο του

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν στάθηκε δυνατό να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη διάρκεια της επίσκεψης του στη Νότια Κορέα, εξαιτίας περιορισμών που σχετίζονταν με τον χρόνο του, ενώ είναι πρόθυμος να επιστρέψει στην περιοχή για μία συνάντηση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε μία «πολύ καλή» συζήτηση με τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, όταν οι δύο τους παραβρέθηκαν σε ένα δείπνο στη Νότια Κορέα, με δεδομένη στη σφοδρή εμπορική διαμάχη μεταξύ των δύο γειτόνων.

Ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους εντός του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συζήτηση.

Πριν από την προσγείωσή του στη Νότια Κορέα ο πρόεδρος Τραμπ, είχε κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν ταξίδευε στην αναφερόμενη χώρα για να δει τον Καναδά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ