Μολδαβία: Ο Αλεξάντρου Μουντεάνου διορίστηκε πρωθυπουργός στην επόμενη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση

Οι εκλογές θεωρήθηκαν καθοριστικές για το μέλλον της χώρας των 2,4 εκατ. κατοίκων, που συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

Η φιλοευρωπαία πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου διόρισε σήμερα τον οικονομολόγο και επιχειρηματία Αλεξάντρου Μουντεάνου στη θέση του πρωθυπουργού, μετά τη νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου μήνα.

«Ύστερα από διαβουλεύσεις με κοινοβουλευτικές ομάδες, υπέγραψα σήμερα το διάταγμα διορίζοντας τον κ. Αλεξάντρου Μουντεάνου υποψήφιο για τη θέση του πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Μολδαβίας», δήλωσε η Σάντου μέσω Facebook.

Το κεντροδεξιό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφάλισε τον Σεπτέμβριο 55 έδρες σε σύνολο 101, ένας αριθμός επαρκής για να σχηματιστεί νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση και να παραμείνει η πρώην σοβιετική δημοκρατία σε φιλοευρωπαϊκή πορεία.

Το κοινοβούλιο αναμένεται να εγκρίνει με ψηφοφορία τον διορισμό του Μουντεάνου την επόμενη εβδομάδα.

Ο 61χρονος Αλεξάντρου Μουντεάνου δεν έχει εμπειρία στην πολιτική και έχει κάνει σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις.

Το 2016, ίδρυσε μια εταιρία διαχείρισης επενδύσεων στη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, όπου έζησε αρκετά χρόνια πριν μετακινηθεί στο Βουκουρέστι μετά την μεγάλης κλίμακας ρωσική εισβολή το 2022. Έχει μολδαβική, ρουμανική και αμερικανική υπηκοότητα.

