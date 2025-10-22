Όρμπαν: Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για μια σύνοδο κορυφής Τραμπ - Πούτιν

Οι προετοιμασίες για μια συνάντηση στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, μία ημέρα μετά το πάγωμα των σχεδίων για τη διεξαγωγή προσεχώς συνόδου κορυφής των δύο ηγετών στην ουγγρική πρωτεύουσα.

Ο σχεδιασμός της συνάντησης σταμάτησε καθώς η απόρριψη από τη Μόσχα μιας άμεσης εκεχειρίας στην Ουκρανία επηρέασε αρνητικά τις προσπάθειες για διαπραγματεύσεις.

«Ο (Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ) Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Συνεχίζονται προετοιμασίες για την ειρηνευτική σύνοδο κορυφής. Η ημερομηνία είναι ακόμη αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα, θα τη διεξαγάγουμε», ανέφερε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Χθες, Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θέλει να έχει μια «συνάντηση που θα πάει χαμένη», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και σημείωσε ότι «θα σας ενημερώσουμε κατά τις επόμενες δύο ημέρες».

Ο Ορμπάν, ο οποίος βρίσκεται πίσω στις περισσότερες δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το ερχόμενο έτος στην Ουγγαρία, είναι επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ.

Επίσης διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Μόσχα, επιτείνοντας τη θέση που είχε ήδη αποκτήσει ως μαύρο πρόβατο στις Βρυξέλλες ύστερα από χρόνια αντιπαραθέσεων για την, όπως δηλώνει η ΕΕ, δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη Βουδαπέστη, σημειώνει το Reuters.

