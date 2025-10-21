Πολιτική | Διεθνή

Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν «στο άμεσο μέλλον»

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ, επίσης δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν.

Δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον» ανέφερε σήμερα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, λίγες ημέρες αφού ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος συζήτησε το ενδεχόμενο μιας νέας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ, επίσης δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος που χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαν τη Δευτέρα.

