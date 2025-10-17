Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο

Ο Ζελένσκι σκοπεύει να πιέσει για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο.

Ο Ζελένσκι έφτασε γύρω στις 20.30 ώρα Ελλάδας για την τρίτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, μετά την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Μάλιστα, τον υποδέχθηκε ο ίδιος με τον οποίο πόζαραν για φωτογραφία προτού εισέλθουν στο εσωτερικό του κτιρίου.

Ο κ. Ζελένσκι σκοπεύει να πιέσει για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς που θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος σε απόσταση έως και 2.500 χιλιομέτρων.

Η συνάντησή τους έρχεται μία ημέρα μετά την επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν όπου συμφώνησαν σε μία νέα συνάντηση στη Βουδαπέστη, για την υλοποίηση της οποίας, ωστόσο, το Κρεμλίνο διαμηνύει ότι πρέπει πρώτα «επιλυθούν πολλά».

