Netflix - Warner Bros: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που αλλάζει τη βιομηχανία θεάματος

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Netflix βρίσκεται η Warner Bros για την πώληση των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών της στούντιο αλλά και την πλατφόρμα streaming HBO Max, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Ειδικότερα, η Netflix προσφέρει ρήτρα υπαναχώρησης 5 δισ. δολάρια σε περίπτωση που οι ρυθμιστικές αρχές δεν εγκρίνουν τη συμφωνία. Οι ανακοινώσεις ενδεχομένως να έρθουν μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον οι συζητήσεις προχωρήσουν, δήλωσαν οι πηγές.

Αυτό σημαίνει ότι η Netflix προηγείται των υπολοίπων διεκδικητών όπως η Paramount και η Comcast για την επίτευξη μίας συμφωνίας που θα φέρει τεράστιες αλλαγές στον χώρο του θεάματος.

Πάντως, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πριν το κλείσιμο της συμφωνίας, η Warner Bros της οποίας η αξία ξεπερνά τα 60 δισ. δολάρια, θα ολοκληρώσει μία προγραμματισμένη απόσχιση καναλιών καλωδιακής, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TBS και TNT.

Η εξαγορά σηματοδοτεί μια δραματική στρατηγική αλλαγή για τη Netflix, η οποία δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ μια εξαγορά τέτοιου μεγέθους. Η εταιρεία streaming εξελίχθηκε στην πιο πολύτιμη εταιρεία του Χόλιγουντ, χωρίς να διαθέτει βιβλιοθήκη περιεχομένου ή στούντιο, αποκτώντας άδειες χρήσης προγραμμάτων από τρίτους και στη συνέχεια επέκτεινε τις δραστηριότητές της σε πρωτότυπο περιεχόμενο.

Με την αγορά, η Netflix θα αποκτήσει το δίκτυο HBO, μαζί με τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει επιτυχημένες σειρές όπως The Sopranos και The White Lotus. Επιπλέον, τα στούνιο της Warner Bros. στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, μαζί με ένα τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνει το Harry Potter και το Friends.