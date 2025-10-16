Ολοκληρώθηκε η επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν - Συμφωνία για νέα συνάντηση στη Βουδαπέστη

Η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Τελευταία ενημέρωση 21:43

Για μια «πολύ παραγωγική» επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας άλλη μία σύνοδο κορυφής μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι ο ίδιος και ο Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, χωρίς να διευκρινίσει το πότε θα γίνει αυτό.

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, η οποία κράτησε περισσότερες από δύο ώρες, οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι επιτεύχθηκε πρόοδος στο τηλεφώνημα με τον Πούτιν», ανέφερε η αμερικανική Προεδρία.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν ευχαρίστησε επίσης τη Μελάνια Τραμπ για τη συμβολή της σε δράσεις υπέρ των παιδιών, ενώ στο τέλος της συνομιλίας συμφωνήθηκε να υπάρξει συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων των δύο προέδρων την επόμενη εβδομάδα.

Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημείωσε ο Τραμπ.

Η ανάρτηση του Τραμπ

«Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία ήταν πολύ παραγωγική. Ο Πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ήταν όνειρο για αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία/Ουκρανία.

Ο Πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την ενασχόλησή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί.

Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία. Στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα που θα οριστούν.

Ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε έναν συμφωνημένο τόπο, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να θέσουμε τέλος σε αυτόν τον "άδοξο" πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα θέματα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία».

Donald J. Trump Truth Social Post 01:11 PM EST 10/16/25



I have just concluded my telephone conversation with President Vladimir Putin, of Russia, and it was a very productive one. President Putin congratulated me and the United States on the Great Accomplishment of Peace in the… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 16, 2025

Η επικοινωνία μεταξύ των δύο προέδρων έλαβε χώρα μία ημέρα πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, με το επίκεντρο των συνομιλιών να είναι η προμήθεια οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία, κυρίως το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk από τις ΗΠΑ, που θα μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες του πολέμου.

Από τη ρωσική πλευρά, ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν Κίριλ Ντμιτρίεφ σχολίασε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ήταν «θετική και παραγωγική» και «έθεσε με σαφήνεια τα επόμενα βήματα».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά στις 15 Αυγούστου, σε μια στρατιωτική βάση στην Αλάσκα. Εκείνες οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε καμία απτή προοπτική για τη διευθέτηση του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το Κίεβο ζητά από τις ΗΠΑ να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, κάτι που θα του επέτρεπε να πλήττει στόχους σε μεγάλο βάθος εντός του ρωσικού εδάφους. Η Μόσχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα θεωρούσε «κλιμάκωση» την παράδοση τέτοιων όπλων στο Κίεβο και ότι θα επηρέαζε στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.

Ένας Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι πύραυλοι Τόμαχοκ θα είναι το «βασικό θέμα συζήτησης» στην αυριανή συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι. Έκανε επίσης αναφορά στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, την ώρα που οι Ουκρανοί φοβούνται ότι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν άλλον έναν χειμώνα χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.

Μέχρι στιγμής ο Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει με σαφήνεια ποιες είναι οι προθέσεις του. Η Ουκρανία «θέλει να περάσει στην επίθεση, θα πάρω μια απόφαση για το θέμα» είπε την Τετάρτη. Την Κυριακή σχολίασε ότι η χρήση πυραύλων Tomahawk από την Ουκρανία θα συνιστούσε «ένα νέο επιθετικό στάδιο».

Πρόσφατα, προς γενική έκπληξη, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, χαιρετίζοντας την αντίσταση που έχει προβάλει μέχρι σήμερα. Ορισμένοι παρατηρητές ωστόσο πιστεύουν ότι αυτοί οι έπαινοι μπορεί να υποδηλώνουν πρόθεση απεμπλοκής εκ μέρους του Τραμπ. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που ανέκαθεν δήλωνε ότι έχει «εξαιρετική σχέση» με τον Πούτιν, πρόσφατα άλλαξε τόνο λέγοντας ότι είναι «απογοητευμένος» από τον ομόλογό του. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν έχει ασκήσει σημαντική πίεση στη Ρωσία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «απλώς δεν θέλει να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ την Τρίτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters