Ρωσία: Ο Πούτιν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας μετά την επικοινωνία του με τον Τραμπ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το πανίσχυρο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συγκάλεσε το πανίσχυρο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας του έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Πούτιν παρείχε εκτενή ενημέρωση στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη συνομιλία του με τον Τραμπ.

Οι Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν χθες, Πέμπτη, να πραγματοποιήσουν σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στη Ρωσία του Πούτιν, το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι ο τόπος διαμόρφωσης αποφάσεων για τα σημαντικότερα εθνικά ζητήματα ασφαλείας της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ