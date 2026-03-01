Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να αποδεσμεύσει μέρος από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για να συγκρατήσει τις τιμές

Δεν έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, δήλωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν οι Financial Times που επικαλούνται αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας.

Δεν έχουν γίνει συζητήσεις σχετικά με τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, δήλωσε ο αξιωματούχος στους FT όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση Τραμπ με στόχο να αποτρέψει μια απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.

