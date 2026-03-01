Χέγκσεθ: Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν στέλνει ένα μήνυμα προς τους εχθρούς της Αμερικής

«Θα σας σκοτώσουμε», είναι το μήνυμα μετά το θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αναφέρει ο υπ. Άμυνας των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν – κατά την οποία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, σκοτώθηκε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – στέλνει ένα μήνυμα προς τους εχθρούς της Αμερικής: «Θα σας σκοτώσουμε».

«Εάν σκοτώνετε ή απειλείτε Αμερικανούς οπουδήποτε στον κόσμο – όπως έκανε το Ιράν – τότε θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Δεν θα ανεχθούμε ισχυρούς πυραύλους να στοχεύουν Αμερικανούς. Αυτοί οι πύραυλοι θα καταστραφούν, μαζί με την παραγωγή πυραύλων του Ιράν. Το ιρανικό πολεμικό ναυτικό θα καταστραφεί. Και, όπως έλεγε πάντοτε ο πρόεδρος Τραμπ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ξεκίνησαν αυτήν την σύγκρουση, αλλά εμείς θα την τελειώσουμε», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images