Ο Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Tον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα υποδεχθεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο o Ντόναλντ Τραμπ, για την τρίτη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στον Αμερικανό ομόλογό του μετά την επιστροφή του δισεκατομμυριούχου στην εξουσία.

«Πιστεύω, ναι» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του ο Ζελένσκι, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με την Κάγια Κάλας ανέφερε ότι «θα συναντήσω τον πρόεδρο Τραμπ αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον».

«Είναι ανάγκη να συζητήσουμε μια σειρά μέτρων που θέλω να προτείνω στον πρόεδρο», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι θα έχει και «άλλες συναντήσεις» με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε κυρίως σε συναντήσεις στις ΗΠΑ με εκπροσώπους «στρατιωτικών εταιρειών» και μέλη του Κογκρέσου. «Το κύριο θέμα θα είναι η αντιαεροπορική άμυνα, αλλά θα έχω επίσης συναντήσεις με επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας», συνέχισε ο Ζελένσκι.

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων ουκρανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, ο προσωπάρχης της προεδρίας Αντρίι Γιέρμακ και ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ ο Ζελένσκι μέσω του X. «Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ για το διάλογό μας και την υποστήριξή του», πρόσθεσε σ' αυτό το μήνυμα.

Παράλληλα, ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

