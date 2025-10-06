Παπασταύρου: Συνάντηση με τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκε στο επίκεντρο η πρόοδος του έργου «Saudi-Greek Interconnection», το οποίο θα αποτελέσει ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, κ. Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, υποδέχτηκαν σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των στρατηγικών ενεργειακών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκε στο επίκεντρο η πρόοδος του έργου «Saudi-Greek Interconnection», το οποίο θα αποτελέσει ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του υδρογόνου, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει φυσική πύλη για τη μεταφορά της σαουδαραβικής παραγωγής προς τις ευρωπαϊκές αγορές, στο πλαίσιο του σχεδίου «South East Europe Hydrogen Corridor».

Συμφωνήθηκε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας στους τομείς της ενέργειας, στο πλαίσιο του ήδη υπάρχοντος Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιανουάριο του 2025, έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, στην Αλ-Ούλα, με συμπροεδρεύοντες τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Πρίγκιπα διάδοχο και Πρωθυπουργό της Σαουδικής Αραβίας, κ. Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν.

Ο Υπουργός κ. Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef απηύθυνε πρόσκληση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το 5ο Future Minerals Forum, που θα διεξαχθεί στο Ριάντ 13 με 15 Ιανουαρίου του 2026, η οποία και έγινε αποδεκτή.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπογραμμίζει τη «διαρκή αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στον τομέα της ενέργειας».