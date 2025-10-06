Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας

Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον διορισμό του στη θέση, βυθίζοντας τη χώρα σε μια νέα πολιτική κρίση.

Το γαλλικό χρηματιστήριο αντιδρά με πτώση 1,8%.

Ο Λεκορνί, ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια, είχε αναλάβει να πείσει τη χώρα -και τους επενδυτές- ότι μπορεί να ενώσει ένα διχασμένο και διαιρεμένο κοινοβούλιο προκειμένου να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για το 2026.

Ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές Σεπτεμβρίου με φόντο την αναταραχή και τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για την άστατη κατάσταση των γαλλικών υποθέσεων, μετά την αποτυχία αρκετών διαδοχικών κυβερνήσεων να ψηφίσουν προϋπολογισμούς που περιέγραφαν λεπτομερώς περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων.

Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες διαβουλεύσεων, το Προεδρικό Μέγαρο ανακοίνωσε μόλις χθες τον κατάλογο των 18 υπουργών που θα συγκροτούσαν τη ραχοκοκαλιά της κυβέρνησης – οι υπόλοιποι θα διορίζονταν μετά την ομιλία του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί στο κοινοβούλιο, το απόγευμα της Τρίτης, όπου θα παρουσίαζε την πολιτική ατζέντα του.

Μόλις σχηματίστηκε, η κυβέρνηση απειλείθηκε ήδη με ανατροπή από την αριστερά και την ακροδεξιά. Ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος του Εθνικού Συναγερμού (RN) Ζορντάν Μπαρντελά χλεύασε μια κυβέρνηση «που αποτελείται από τους τελευταίους μακρονιστές που παραμένουν προσκολλημένοι στη Σχεδία της Μέδουσας» (σ.σ. αναφορά στον πίνακα του Τεοντόρ Ζερικό που εικονίζει ένα ναυάγιο) ενώ ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς (LFI) Ζαν-Λικ Μελανσόν προέβλεψε ότι «αυτή η πομπή φαντασμάτων (…) δεν θα κρατήσει».

