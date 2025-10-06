Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές - Πτώση 1,3% για CAC 40 μετά την παραίτηση Λεκορνί

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Τελευταία ενημέρωση 14:06

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, υποχωρώντας από το πενθήμερο ανοδικό σερί που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, όπου ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την παραίτησή του, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τον διορισμό του στη θέση, βυθίζοντας τη χώρα σε μια νέα πολιτική κρίση.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την παραίτηση, ο Λεκορνί υπογράμμισε ότι τα πολιτικά κόμματα «συμπεριφέρονται σαν να έχουν το καθένα τη δική του πλειοψηφία στο κοινοβούλιο».

Πρόσθεσε ότι «δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις» για να παραμείνει στην εξουσία. «Ήμουν έτοιμος να συμβιβαστώ, αλλά κάθε πολιτικό κόμμα ήθελε το άλλο πολιτικό κόμμα να υιοθετήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του», τόνισε ο απερχόμενος Γάλλος πρωθυπουργός στη δημόσια ομιλία του. «Προσπάθησα επί τρεις εβδομάδες να επιτύχω τους αναγκαίους συμβιβασμούς, μιλώντας τόσο με πολιτικούς, όσο και με κοινωνικούς εταίρους» ανέφερε ο παραιτηθείς πρωθυπουργός.

Η είδηση αυτή οδήγησε το χρηματιστήριο του Παρισιού στο «κόκκινο», όπου ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει πτώση 1,30% στις 7.978 μονάδες, ενώ οι γαλλικές τράπεζες σημειώνουν εξίσου «βουτιά»: Societe Generale (-5,7%), BNP Paribas (-4%), Credit Agricole (-4,3%).

Στους επιμέρους δείκτες, ο Stoxx 600 σημειώνει οριακή άνοδο 0,06% στις 570,82 μονάδες, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που σημείωσε την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τα κέρδη του δείκτη σε εβδομαδιαία βάση ξεπέρασαν το 2%. Ο δείκτης Eurostoxx 50 χάνει 0,16% στις 5.642 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,20% στις 24.431 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,13% στις 9.503 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB με -0,07% ανέρχεται στις 43.228 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,02% στις 15.597 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Aston Martin διολισθαίνει πάνω από 7% μετά την προειδοποίηση της βιομηχανίας πολυτελών αυτοκινήτων για μείωση των κερδών, λόγω των συνεχιζόμενων πιέσεων από τους δασμούς.

Στον ίδιο κλάδο, η Renault χάνει 3,3% μετά από αναφορές ότι η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να προχωρήσει σε 3.000 απολύσεις στους τομείς των οικονομικών, του μάρκετινγκ και των ανθρώπινων πόρων.

Αντιθέτως, η Stellantis σημειώνει κέρδη 3,2% μετά την ανακοίνωση πως η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία πρόκειται να προβεί σε επένδυση περίπου 10 δισ. δολαρίων για την κατασκευή εργοστασίων σε Ιλινόις και Μίσιγκαν.

Ασία: Ιστορικά υψηλά για Nikkei 225 και Topix

Κέρδη κατέγραψαν οι περισσότεροι δείκτες στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού, με τους Nikkei 225 και Topix να «εκτοξεύονται» και να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά μετά την είδηση πως η πρώην υπουργός Εσωτερικών Ζητημάτων της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι κέρδισε την επαναληπτική ψηφοφορία για τη ηγεσία του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP).

Η Τακαΐτσι αναμένεται ότι θα αντικαταστήσει τον Σιγκέρου Ισίμπα στην πρωθυπουργία, καθώς το LDP παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 «σκαρφάλωσε» κατά σχεδόν 5% στις 48.039 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε άλμα 3,10% στις 3.226 μονάδες. Και οι δύο δείκτες κατέγραψαν ιστορικά υψηλα.

Το γιεν αποδυναμώθηκε κατά 1,81%, αγγίζοντας χαμηλό δύο μηνών στις 150 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας πρόσθεσε 2,70% στις 3.549 μονάδες ενώ μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έκλεισε με κέρδη 1,05% στις 854,25 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ χάνει 0,60%, ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,45% στις 4.640 μονάδες.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,07% στις 8.981 μονάδες.