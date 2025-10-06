Ο Λεκορνί και οι πιο... βραχύβιοι ηγέτες του κόσμου

Για τη Γαλλία οι σύντομες πολιτικές καριέρες δεν είναι κάτι... άγνωστο.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί νωρίτερα τη Δευτέρα ανακοίνωσε την παραίτησή του από το κυβερνητικό αξίωμα της Γαλλίας, μόλις 12 ώρες μετά το διορισμό του υπουργικού του συμβουλίου, και μετρώντας μόνο 27 ημέρες υπηρεσίας.

Με την ενέργειά του αυτή, έσπασε το ρεκόρ της συντομότερης θητείας στην σύγχρονη ιστορία «κλέβοντας» την θέση από την Βρετανή πρωθυπουργό Λιζ Τρας, η οποία παρέμεινε 44 μέρες στη θέση της το 2022 και είχε μάλιστα τότε παρομοιαστεί με μαρούλι, καθώς η θητεία της διήρκεσε λιγότερο από όσο χρειάζεται για να χαλάσει το εν λόγω λαχανικό. Υπό αυτό το πρίσμα, δημοσίευμα του Politico χαρακτηρίζει τον Λεκορνί ως «σπανάκι» μιας και «ξεράθηκε» τόσο γρήγορα.

Όπως σημειώνει το Politico, για τη Γαλλία οι σύντομες πολιτικές καριέρες δεν είναι κάτι...άγνωστο. Πριν από τον Λεκορνί, την πρώτη θέση κατείχε ο Φρανσουά Μπαϊρού, με ένα τρίμηνο διακυβέρνησης. Πρωταθλητής ωστόσο όλων των εποχών είναι ο Δούκας ντε Μορτεμάρ που υπηρέτησε για λίγες μόνο ώρες προτού ανατραπεί το απολυταρχικό καθεστώς του Καρόλου I' με την επανάσταση του 1830. Άλλες σύντομες θητείες είναι του Αλεξάντρ Ριμπό που παρέμεινε μόλις 4 ημέρες στο αξίωμα προτού παραιτηθεί πριν το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και ο Εντουάρ Νταλαντιέ που κυβέρνησε για λίγο πάνω από μία εβδομάδα πριν ξεσπάσουν οι ταραχές του 1934 που τον ανάγκασαν να παραιτηθεί. Τέλος, το 1948, ο ιδρυτής της ΕΕ, Ρόμπερτ Σούμαν, ηγήθηκε μίας κυβέρνησης στη Γαλλία που έπεσε μόλις σε 9 ημέρες, λόγω του μεταπολεμικού πολιτικού αναβρασμού.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» της συντομότερης θητείας είναι ο Πέδρο Λασκουραίν, που τέλεσε πρωθυπουργός του Μεξικό για λιγότερο από μία ώρα στις 19 Φεβρουαρίου του 1913. Επιλέχθηκε για να λειτουργήσει ως μεταβατικός πρωθυπουργός μεταξύ του Φρανσίσκο Μαδέρο, ο οποίος ανατράπηκε σε πραξικόπημα, και του Βικτοριανό Ουέρτα.

Συγκεκριμένα, ο Λασκουράιν ήταν πρόεδρος για περίπου 45 λεπτά, αρκετός χρόνος για να γράψει το πλήρες όνομά του Πέδρο Χοσέ Ντομίνγκο ντε λα Καλζάδα Μανουέλ Μαρία Λασκουράιν Παρέδες σε αρκετά επίσημα έγγραφα. Επίσης το 2001, η Αργεντινή ανέδειξε πέντε προέδρους σε διάστημα 10 ημερών, ενώ το 1945 στην Αυστραλία, ο Φρανκ Φόρντ ήταν πρόεδρος για οκτώ ημέρες.

Στις ΗΠΑ, τον τίτλο κατέχει ο Γουίλιαμ Χένρι Χάρισον που απεβίωσε μόλις ένα μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Στην Ευρώπη, οι πολιτικοί συνήθως τείνουν να εξαντλούν τον χρόνο τους στην εξουσία, εάν εξαιρέσουμε τον Τζόζεφ Γκέμπελς που διετέλεσε καγκελάριος για μόλις μία ημέρα και τον Καρλ Ντένιτς που αντικατέστησε τον Αδόλφο Χίτλερ ως επικεφαλής της ναζιστικής Γερμανίας για 23 ημέρες. Την ίδια περίοδο, του Β' Παγκοσμίου, ο Άρθουρ Σάις-Ίνκουαρτ στην Αυστρία, ήταν καγκελάριος για μόλις 2 ημέρες.

Στην Ιταλία, το 1954, η κυβέρνηση του Αμιντόρε Φανφάνι κράτησε μόλις 12 ημέρες. Ο ίδιος αναδείχθηκε και πάλι πρωθυπουργός για έκτη φορά το 1987, με την κυβέρνησή του να διαρκεί 11 ημέρες. Επίσης, η πρώτη κυβέρνηση του Τζούλιο Αντρεότι διήρκεσε μόλις 9 ημέρες.

Από την άλλη, στη Σουηδία, η Μαγκνταλένα Άντερσον διορίστηκε πρωθυπουργός το 2021 και παραιτήθηκε μόλις επτά ώρες μετά καθώς απέτυχε να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη για τον προϋπολογισμό. Η Άντερσον είχε μία δεύτερη ευκαιρία λίγες ημέρες μετά και κράτησε σχεδόν ένα χρόνο.