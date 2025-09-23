2+1 κρίσιμες ευρωπαϊκές επισκέψεις σε 40 μέρες

Στην Αθήνα η αποστολή της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό. Ανοικτό και το ενδεχόμενο επίσκεψης Κοβέσι. Έργα όπως ο ΒΟΑΚ, ο αντλησιοταμιευτικός σταθμός της Αμφιλοχίας ή το Κέντρο Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης δύσκολα προλαβαίνουν πλέον τα χρονοδιαγράμματα.

Στην Αθήνα θα βρεθούν την ερχόμενη εβδομάδα αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να οριστικοποιήσουν το αναθεωρημένο εθνικό πλάνο του Ταμείου Ανάκαμψης. Στην Αθήνα μάλιστα, στα μέσα της εβδομάδας αναμένονται και οι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης (Γραμματείας) Μεταρρυθμίσεων.

Όπως ήδη έχουμε καταγράψει, λίγους μήνες πριν την εκπνοή του προγράμματος, το μήνυμα των Βρυξελλών είναι σαφές: Από τη μία πλευρά, η Επιτροπή αφαιρεί από το εθνικό πλάνο «ενδιάμεσους στόχους» που κάνουν τη δουλειά και των δύο πλευρών δύσκολη όμως στην πράξη δεν αλλάζουν την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων μεταρρυθμίσεων και έργων. Και από την άλλη, οι ελληνικές Αρχές ανακατευθύνουν τα κεφάλαια που αφορούν σε έργα που δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν εγκαίρως προς άλλα που έχουν εξασφαλισμένη απορρόφηση.

Έργα όπως ο ΒΟΑΚ, ο αντλησιοταμιευτικός σταθμός της Αμφιλοχίας ή το Κέντρο Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης δύσκολα προλαβαίνουν πλέον τα χρονοδιαγράμματα. Μέρος τους -όπως έχει ήδη ανακοινωθεί- περνά και στο εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων.

Όπως μαθαίνουμε από τις Βρυξέλλες, πρακτικά, το ζήτημα της ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος δεν αφορά στην ταχύτητα με την οποία κινείται η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΥΣΤΑΑ) αλλά στη δυνατότητα των υπουργείων να προλάβουν τα σφιχτά πλέον χρονοδιαγράμματα.

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο πλέον (Αθήνας και Βρυξελλών) είναι η αξιοποίηση του συνόλου των κεφαλαίων που αναλογούν στη χώρα. Επίσης, πέραν των έργων, στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθεί και η ολοκλήρωση εκκρεμών μεταρρυθμίσεων -π.χ. στα εργασιακά- οι οποίες επίσης συνδέονται με τα επόμενα αιτήματα εκταμίευσης.

Στην Αθήνα στο τέλος Οκτωβρίου ο Πιοτρ Σέραφιν

Με το διάλογο αναφορικά με τον επόμενο κοινοτικό προϋπολογισμό να εντείνεται (θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027), ο αρμόδιος Πολωνός Επίτροπος Πιοτρ Σέραφιν αναμένεται στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου προκειμένου να έχει συναντήσεις σε κορυφαίο επίπεδο με τις ελληνικές Αρχές. Ο κ. Σέραφιν προτίθετο να ξεκινήσει μάλιστα από την Αθήνα το γύρο των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, ωστόσο ο αρχικός σχεδιασμός συνέπιπτε με την 89 η ΔΕΘ.

Το debate για τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων της περιόδου 2028- 2034 περιλαμβάνει ευρεία σειρά θεμάτων: από την κατάρτιση των εθνικών πλάνων δράσης και τους νέους ιδίους πόρους έως την επόμενη μέρα των κονδυλίων συνοχής και την ΚΑΠ.

Και η Κοβέσι;

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις Βρυξέλλες, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν πάρει επίσημο χαρακτήρα (συνεπώς διατηρούμε μία επιφύλαξη), στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι. Κι αν -λόγω εγχώριας επικαιρότητας- το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα αυτό δεν αναμένεται να είναι ο βασικός λόγος της επίσκεψης.

Η εισαγγελία ερευνά υποθέσεις λαθραίων εισαγωγών από την Κίνα σε λιμάνια της Ευρώπης, με την πρόσφατη υπόθεση φορτίων στο λιμάνι του Πειραιά να αποτελεί μέρος της.