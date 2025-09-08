Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για τη συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του στρατηγού Χαφτάρ της Λιβύης

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ