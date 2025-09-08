Πολιτική | Ελλάδα

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για τη συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του στρατηγού Χαφτάρ της Λιβύης

Newsroom
Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για τη συνάντηση Μητσοτάκη με τον γιο του στρατηγού Χαφτάρ της Λιβύης
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με τον γενικό διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους στον οικονομικό και εμπορικό τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

