Μπόρις Τζόνσον: Να επιμείνουμε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Τοποθέτηση Β. Μαρινάκη

«Δεν θέλουμε διαχείριση, αλλά επίλυση της κρίσης», είπε ο Β. Μαρινάκης.

Την άποψη ότι οι δημοκρατικές κοινωνίες πρέπει να επιμείνουν στην σθεναρή υπεράσπιση των αξιών τους, απέναντι σε ολιγαρχικά και αυταρχικά καθεστώτα προέβαλε ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, στο πέμπτο μητροπολιτικό συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: "Η Νοτιοανατολική Ευρώπη ως γέφυρα συνεργασίας και ανάπτυξης", που πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη ΔΕΘ.

«Το μήνυμά μου είναι ότι πρέπει να είμαστε ηθικά και διανοητικά στιβαροί να υπερασπιστούμε τις αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών, την ελευθερία του λόγου, την ελεύθερη οικονομία, τις ελεύθερες εκλογές», ανέφερε ο Μπόρις Τζόνσον.

Ο κ. Τζόνσον τόνισε ότι η Δύση πρέπει να επιμείνει σθεναρά στις κυρώσεις προς τη Ρωσία και να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία. Εξέφρασε τη λύπη του για την στάση της Ινδίας, ιδιαίτερα για τις προμήθειες της ρωσικού πετρελαίου. Υπογράμμισε ότι «μπορούν να μάθουν πολλά» οι χώρες της Ευρώπης από τις ΗΠΑ και ότι ο Τραμπ, ακόμη κι εάν δεν αρέσει σε κάποιους, «κέρδισε τις ψήφους του, μια προς μία», μέσα από μία δημοκρατική εκλογική διαδικασία.

«Δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι απολυτάρχης και ότι θα προσπαθήσει να παραμείνει στη θέση του μετά τη λήξη της θητείας του», ανέφερε ο κ. Τζόνσον.

Υπερασπίστηκε, επίσης, την επιλογή του Brexit, λέγοντας ότι «όσο και αν αγαπά» την Ευρώπη, οι Βρετανοί ανέκτησαν την κυριαρχία τους σε σημαντικά θέματα, κράτησαν τη λίρα, αντιμετώπισαν καλύτερα το μεταναστευτικό, βελτίωσαν τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Σημείωσε, επίσης, ότι η οικονομία πάει καλύτερα και αυτό φάνηκε ακόμη από την περίοδο της πανδημίας του COVID-19, οπότε η Βρετανία είχε την ευκαιρία να παράγει γρήγορα τα δικά της εμβόλια, ολοκληρώνοντας το 45% των εμβολιασμών, την εποχή που η ΕΕ είχε ολοκληρώσει μόλις το 10%.

Σε ερώτηση, εάν σήμερα οι Βρετανοί θα επέλεγαν πάλι το Brexit ο κ. Τζόνσον απάντησε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση οι Βρετανοί να επιδιώξουν ποτέ μια επανένταξη στην ΕΕ. "Δε νομίζω ότι θα γίνει ποτέ" είπε.

Σε ερώτηση, για το εάν η Ελλάδα θα έπρεπε να κινηθεί αντίστοιχα, ο κ. Τζόνσον απάντησε ότι δε μπορεί να τοποθετηθεί σχετικά με την Ελλάδα και ότι «πολλοί στην Ελλάδα νοιώθουν Ευρωπαίοι»` και θα ήταν μια καθαρά προσωπική του άποψη, αλλά ανέφερε ότι η κάθε δημοκρατική χώρα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για την πορεία της. Τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έκανε την επιλογή του αλλά αυτό δε σημαίνει ότι παντού πρέπει να γίνεται το ίδιο. Σημείωσε, ωστόσο, ότι αυτή η συζήτηση έγινε στην Ελλάδα στο παρελθόν, λέγοντας :

«Αυτό έγκειται στους Έλληνες. Υπάρχουν σίγουρα γεωστρατηγικές παράμετροι που θα πρέπει να λάβει υπ'όψιν. Είναι διαφορετική περίπτωση. Εγώ ποτέ δεν ήθελα τη διάλυση της ΕΕ. Απλά θεώρησα ότι ήταν λάθος για εμάς. Σημασία έχει η δημοκρατία, να μπορείς να λαμβάνεις τις δικές σου αποφάσεις. Όταν η ΕΕ παίρνει μια απόφαση, μια εθνική αρχή οφείλει να την ακολουθεί, και αυτό ήταν πρόβλημα για εμάς», είπε ο κ. Τζόνσον .

«Να δείξουμε εμπιστοσύνη στις δυτικές αξίες που κληρονομήσαμε από την αθηναϊκή δημοκρατία» τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον.

Ο κ. Τζόνσον ξεκίνησε την εισήγηση του με αφορμή μια αναφορά στον Πελοποννησιακό Πόλεμο (432-404 π.Χ.) λέγοντας ότι ήταν μια μάχη ανάμεσα στους Αθηναίους που ήταν φιλόσοφοι, ποιητές, ελεύθεροι πολίτες που αγάπησαν τις τέχνες και στους Σπαρτιάτες που είχαν άλλο δικό τους καθεστώς, διερωτωμενος στη συνέχεια ποια είναι σήμερα η παρακαταθήκη της Σπάρτης, παρότι κέρδισε τον πόλεμο και έκανε μια σύγκριση με τη σημερινή γεωπολιτική κατάσταση.

«Όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, ήταν προφανές -διαβάζοντας με μεγάλη ζέση- ότι οι Αθηναίοι ήταν οι καλοί στον πόλεμο. Ήταν οι δημοκράτες, αγαπούσαν την ελευθερία, την ποίηση, την τέχνη. Ήταν οι φιλόσοφοι... Στην ηλικία εκείνη διάβαζα ότι οι Σπαρτιάτες είχαν το δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα, που παρότι σκληρό, είχε πολλά ελαττώματα.

Σκεφτείτε ότι σε ένα βρετανικό σχολείο διάβαζα όλα αυτά και σε όλη μου τη ζωή πίστευα πως υπάρχει διάκριση μεταξύ ανοιχτών και κλειστών κοινωνιών, μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού», είπε ο κ. Τζόνσον και συνέχισε:

«Σήμερα, για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, βλέπουμε την ίδια διάκριση μεταξύ δύο στρατοπέδων. Δεν ξέρω αν είδατε την οικογενειακή φωτογραφία στο Πεκίνο, με όσους συμμετείχαν εκεί, χώρες όπως η Βόρεια Κορέα. Αν τη δείτε, θα σκεφτείτε την ομάδα των αυταρχικών καθεστώτων, που είναι η πραγματική αντίπαλος της Δύσης».

Ο κ. Τζόνσον εξέφρασε την οδύνη του για τη στάση της Ινδίας, παίρνοντας αφορμή από την παρουσία του Ινδού πρωθυπουργού στην παρέλαση στην Κίνα, παρότι, όπως είπε «είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία» και για την προσέγγιση της με τις χώρες, με τις οποίες η Δύση βρίσκεται σε αντιπαλότητα και ιδιαίτερα για τις αυξημένες προμήθειες της σε ρωσικό πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι οι δυτικές χώρες έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία.

Ο κ. Τζόνσον υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, η Βρετανία, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ βρίσκονται στην ίδια πλευρά. Πρόσθεσε, ότι υπάρχει λόγος που τα καλύτερα πανεπιστήμια είναι στην Αθήνα, στο Λονδίνο και όχι σε χώρες όπως η Β. Κορέα, η Ρωσία, ή η Κίνα και ότι επίσης ότι υπάρχει λόγος που οι καλύτερες μουσικές παράγονται στη Δύση και όχι σε χώρες όπως οι προαναφερόμενες, γιατί, όπως είπε, στις δημοκρατίες ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα των πολιτών. Υπογράμμισε, ότι είναι λάτρης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σημείωσε ότι το 55% των μικροεπεξεργαστών σήμερα παράγεται στην Κίνα και πρόσθεσε:

«Θέλετε έναν έλεγχο, ο οποίος θα είναι σημαντικός έλεγχος, των μικροτσίπ, των μικροεπεξεργαστών, από την Κίνα; Γιατί εγώ δεν θέλω. Θέλετε η Κίνα να ελέγχει όλα αυτά; Αλλά αυτή θα είναι μία από τις συνέπειες μιας καταστροφής στην Ουκρανία. Αυτό θα συμβεί λοιπόν αν η Ουκρανία δεν κερδίσει τον πόλεμο».

«Είμαστε με τη δημοκρατία, με την ελευθερία και με την ελεύθερη οικονομία. Αυτή είναι η μεγάλη μάχη της εποχής μας» συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας και πρόσθεσε:

«Πιστεύω ότι αξίες των δημοκρατικών κοινωνιών θα υπερισχύσουν και φυσικά η προϋπόθεση για να έχει συμβεί αυτό είναι οι κοινωνίες να πάψουν να είναι τόσο διστακτικές και να δείξουν το δρόμο προς την ελευθερία. Ας είναι λοιπόν αυτό το μήνυμα από αυτό το καταπληκτικό συνέδριο, που βασίζεται σε δημοκρατικές αξίες».

«Δεν θέλουμε διαχείριση, αλλά επίλυση της κρίσης»

«Μία πιθανή σύναψη συμφωνίας για την ειρήνευση στην περιοχή του Ουκρανίας θα μπορέσει ενδεχομένως να βοηθήσει και το παγκόσμιο εμπόριο» τόνισε ο ιδρυτής και πρόεδρος, Capital Maritime & Trading Corp Ευάγγελος Μαρινάκης στο πέμπτο μητροπολιτικό συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη.

«Ορισμένες πλευρές της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ είναι κάπως αντιφατικές, για χρόνια είχαν έντονη συνεργασία με την κινεζική αγορά και τώρα επιβάλλουν αυστηρούς δασμούς» συνέχιζε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι ή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών θέλει να ελέγξει τα αποθέματα στην Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, να ελέγξει τις χρηματιστηριακές αγορές και να ρίξει τα επιτόκια στην Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής. Από την άλλη ενδεχομένως όλα αυτά να είναι τακτικισμοί. Στο τέλος τέλος αυτό που θέλουμε είναι μία καλύτερη συμφωνία».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη στάση της ΕΕ στο γεωπολιτικό πεδίο.

«Η Ευρώπη τώρα θα μπορούσε να έχει διαδραματίσει πιο δυνατό ρόλο στην σταθεροποίηση της κατάστασης και στην επίλυση των προβλημάτων. Ωστόσο, ας είμαστε ειλικρινείς μέχρι στιγμής, δεν τα έχουμε καταφέρει ιδιαίτερα καλά φαίνεται ότι ο μέσος ευρωπαίος πολίτης έχει πληρώσει ήδη ακριβά το τίμημα όλων αυτών των γεωπολιτικών ανακατατάξεων που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Όλες αυτές οι προκλήσεις επίσης έχουν επηρεάσει και την Βρετανία, η οποία έχει αναλάβει από την πλευρά της πρωτοβουλίες για την επίτευξη της σταθερότητας και της ειρήνης. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η διαχείριση της κρίσης δεν είναι η λύση, αυτό που θέλουμε είναι η επίλυση της κρίσης. Αυτό βεβαίως δεν είναι εύκολο όσο υπάρχουν ακόμη τα αίτια της κρίσης αυτής, αλλά τουλάχιστον ας αποτρέψουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Οι παγκόσμιες συγκρούσεις μπορούν να επηρεάσουν και το παγκόσμιο εμπόριο και τις εφοδιαστικές αλυσίδες σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό μπορεί να επιφέρει μέχρι και έναν εμπορικό πόλεμο".

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η εμπορική ναυτιλία διαδραματίζει «στρατηγικής σημασίας ρόλο». Σημείωσε, ότι η δική του εταιρεία διαθέτει 154 πλοία στο δυναμικό της, μεταξύ αυτών δεξαμενόπλοια, εμπορευματοκιβώτια, πλοία ξηρού φορτίου, πλοία ειδικού σκοπού και άλλα και σημείωσε:

«Ο στόλος (της Capital Maritime & Trading Corp) περιλαμβάνει επίσης πλοία που έχουν επενδύσει στην καθαρή ενέργεια και φυσικά είναι σημαντικό και το κομμάτι του ιδιωτικού στόλου στο συνεχώς μεταλλασομενο παγκόσμιο σκηνικό, από άποψη γεωπολιτικής σταθερότητας. Σημαίνει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται αυτή τη στιγμή να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Η μεταφορά ενέργειας, για παράδειγμα, παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και ίσως θα είναι και η κινητήριος δύναμη από δω και στο εξής για όλο τον κόσμο».

«Παράλογες οι κυρώσεις» ανέφερε ο Β. Μαρινάκης - «Η επιμονή στις κυρώσεις είναι η μόνη λύση» απάντησε ο Μπ. Τζόνσον

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία άμεσα και αυτό δεν είναι εύκολο όταν συνεχίζεται να εξοπλίζεται η Ουκρανία, ή δε συζητώνται κάποιες εδαφικές παραχωρήσεις. Ο Μπόρις Τζόνσον αντέδρασε λέγοντας "πόσες θα είναι αυτές, ποιος θα καθορίσει σε ποια έκταση πρέπει να είναι αυτές" και συνέκρινε τα επιχειρήματα της Ρωσίας με εκείνα του Χίτλερ στο Β'ΠΠ. "Δεν είναι έτσι" είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κ. Τζόνσον και ο κ. Μαρινάκης αντάλλαξαν απόψεις και για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

"Ενδεχομένως στην όσον αφορά της κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία προσπαθήσαμε εξαρχής να προχωρήσουμε με ασφάλεια και με βάση την νομοθεσία, από την άλλη όμως ανέκαθεν πίστευα πως αυτές οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί - και δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέω το έχω ξαναφέρει ήδη πριν από 3 χρόνια - ουσιαστικά είναι παράλογες" ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και συνέχισε:

"Διότι βλέπουμε, ότι ταυτόχρονα, όπως ανέφερε και ο Μπόρις, βλέπουμε ότι η Ινδία, η Κίνα αυτή τη στιγμή εισάγουν με πάρα πολύ χαμηλές τιμές ρωσικό πετρέλαιο και εξάγουν προϊόντα προς την Ευρώπη, όπως για παράδειγμα βενζίνη και εμείς πληρώνουμε σε πάρα πολύ υψηλές τιμές. Έχουμε χάσει λοιπόν να το πλεονέκτημά μας, ενώ η Ρωσία μέσα από αυτές τις κυρώσεις τελικά φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζει κάποια ιδιαίτερη συνέπεια. Εξακολουθεί να πουλάει το πετρέλαιο της, με έκπτωση, αλλά σε υψηλότερες τιμές και αυτό που ακούγεται εντελώς παράλογο".

"Μη νομίζεις, δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά ο Πούτιν , έχει σημειωθεί ήδη μία μείωση κατα 10% στην πώληση πετρελαίου" αντέτεινε ο Μπόρις Τζόνσον και συνέχισε:

"Δεν τα πάει και τόσο καλά η ρωσική οικονομία. Βέβαια, φυσικά ουσιαστικά συμφωνώ μαζί σου γιατί όντως αποδεικνύεται ότι αυτές οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής δεν είναι όσο αποτελεσματικές θα έπρεπε, ωστόσο δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Δεν πρέπει να υπαναχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε με τις κυρώσεις και ταυτόχρονα θα πρέπει να επιβληθούν και άλλα μέτρα. Διαφορετικά θα επέλθει σύντομα η απόλυτη τραγωδία... Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση προς τον Πούτιν και να ενισχύσουμε την Ουκρανία, ώστε να μπορέσει να αντεπιτεθεί. Πρέπει να ποινικοποιήσουμε οικονομικά τον Πούτιν και οι κυρώσεις ακόμη κι αν η Τουρκία, η Ινδία, η Κίνα εξακολουθούν να αγοράζουν από την Ρωσία, εμείς όμως πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στις αποφάσεις μας. Και κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε, είναι να πάρουμε τα 300 δισεκατομμύρια, που αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει και είναι παγιδευμένα στο Βέλγιο και να τα δώσουμε στους Ουκρανούς, ως μία εκ των προτέρων αποζημίωση για όλα σου όσα έχουν υποφέρει και να τους επιτρέψουμε να τα χρησιμοποιηθούν για την άμυνα τους".

Σε ερώτηση για την πορεία της Ελλάδας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι δείκτες της οικονομίας στη Ελλάδα πάνε καλά γιατί συγκρίνονται με τους δείκτες παρελθόντων χρόνων, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει κατάφερε να αντιμετωπίσει επαρκώς την ακρίβεια που πλήττει τη μέση οικογένεια, ή να αντιμετωπίσει σκάνδαλα, όπου υπάρχουν «συγκαλύψεις», όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δε συμμερίστηκε την άποψη του ερωτωντος, ότι μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης είναι «πιθανή» επειδή «υπάρχει σταθερότητα» στη χώρα και εμφανίστηκε συγκρατημένος για το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας της κυβέρνησης, εάν δεν αναστραφεί το κλίμα και εάν δε ληφθούν μέτρα, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπως είπε, τη δείχνουν σε χαμηλότερα ποσοστά.

Ο Μπόρις Τζόνσον ανέφερε ότι αγαπά την Ελλάδα και την επισκέπτεται χρόνια τώρα και πολλά πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Σημείωσε, ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει υπάρξει σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς. Επιπλέον, δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι έχει ήδη πετύχει πολλά.

«Έρχεσαι καλοκαίρι...» σχολίασε ο Β. Μαρινάκης.