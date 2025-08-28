Πολιτική | Διεθνή

Η Φον ντερ Λάιεν καταδικάζει τη μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο: «Η Ρωσία να σταματήσει αμέσως»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Φον ντερ Λάιεν καταδικάζει τη μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο: «Η Ρωσία να σταματήσει αμέσως»
European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a debate on the EU-UK trade and cooperation agreement during the second day of a plenary session at the European Parliament in Brussels, Tuesday, April 27, 2021
Από την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

Τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, καταδίκασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα, από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Άλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα από πλευράς του δήλωσε «σοκαρισμένος» από τα γεγονότα. «Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε και από πλευράς του την επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά μέσω ανάρτησής του στο Telegram, «μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εργασιακό: Οι ενέργειες εργοδότη ή εργαζόμενου που συνιστούν καταγγελία σύμβασης εργασίας

Πτώση τζίρου στα εστιατόρια: Έλληνες και τουρίστες κόβουν το φαγητό έξω - Το γράφημα της εβδομάδας

Κυρανάκης: Σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ και 24ωρο Μετρό τα Σάββατα από 13 Σεπτεμβρίου

tags:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Ρωσία
Ουκρανία
Πόλεμος
Επίθεση

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider