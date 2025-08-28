Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε «στρατιωτικούς» στόχους στην Ουκρανία

Η Μόσχα διαβεβαιώνει συνεχώς ότι στοχοθετεί μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νυχτερινά πλήγματά του εναντίον της Ουκρανίας είχαν στόχο «υποδομές του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις», μετά τα φονικά πλήγματα στο Κίεβο που κόστισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 14 ανθρώπους.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο επεσήμανε ότι εξαπέλυσε «ομαδικό πλήγμα» εναντίον της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας drones, πυραύλους Kinzhal και πυραύλους αέρος ακριβείας, προσθέτοντας ότι πέτυχε όλους τους στόχους που είχε ορίσει.

Η Μόσχα διαβεβαιώνει συνεχώς ότι στοχοθετεί μόνο εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό. Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν – ανάμεσά τους τρία παιδιά- και 38 ακόμη τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου, από τις οποίες υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες και κτίρια κατοικιών.

