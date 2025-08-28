Στάρμερ για επίθεση Ρωσίας στο Κίεβο: «Ο Πούτιν σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση»

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη «σοβαρές ζημιές» στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση» μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

«Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει«, σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά «υπέστη ζημιές» το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου», σημείωσε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η αιματοχυσία αυτή πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

My thoughts are with all those affected by the senseless Russian strikes on Kyiv which have damaged the British Council building.



Putin is killing children and civilians, and sabotaging hopes of peace.



This bloodshed must end. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 28, 2025

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη «σοβαρές ζημιές» στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και «θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας», ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

«Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές», ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «βαρβαρότητα».

«Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μια μόνο νύχτα πάνω από την Ουκρανία: αυτή είναι η ιδέα της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

629 missiles and drones in a single night over Ukraine: this is Russia’s idea of peace. Terror and barbarism.



More than a dozen dead, including children.



Residential areas and civilian infrastructures deliberately targeted. The offices of the European Union Delegation… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 28, 2025

Το Λονδίνο κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 17 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Οι βομβαρδισμοί του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν χθες το βράδυ σκότωσαν αμάχους, κατέστρεψαν σπίτια και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανικού Συμβουλίου και της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο», δήλωσε ο ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι με ανάρτηση στο X. «Καλέσαμε τον Ρώσο πρεσβευτή. Οι σκοτωμοί και οι καταστροφές πρέπει να σταματήσουν», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ