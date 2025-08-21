Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Τη θλίψη του εκφράζει ο πολιτικός κόσμος για τον θάνατο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Τη θλίψη του εκφράζει ο πολιτικός κόσμος για τον θάνατο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, σε ηλικία μόλις 59 ετών.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή, σε beach bar στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, διασώστες του έκαναν ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ωστόσο άφησε την τελευταία του πνοή.

Μητσοτάκης: Αφοσιωμένος στο καθήκον, με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συγκλονισμένος για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου και αποχαιρετά έναν «άξιο συνεργάτη, αγαπητό πολιτικό», τονίζοντας πως όσοι τον γνώρισαν θα τον θυμούνται «ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Συγκλονισμένος πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ενός άξιου συνεργάτη και αγαπητού πολιτικού, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών την παράταξη, την ιδιαίτερη πατρίδα του και τη χώρα.

Μαζί με σύσσωμη την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετώ, σήμερα, τον Γενικό της Γραμματέα, τον πρώην Υφυπουργό Οικονομικών, τον πρώτο σε ψήφους βουλευτή Ημαθίας.

Όσοι τον γνωρίσαμε, θα τον θυμόμαστε ως έναν γλυκό και καλό άνθρωπο, αφοσιωμένο στο καθήκον και με γνήσια διάθεση προσφοράς στον τόπο.

Τα ολόψυχα συλλυπητήριά μου στην πολυαγαπημένη του σύζυγο και τα παιδιά τους».

ΝΔ: Ένας πραγματικός αγωνιστής της παράταξης

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον γενικό γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την πατρίδα και την παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια. Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της παράταξης» τονίζει η ΝΔ.

«Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει» προσθέτει.

Τασούλας: Ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την εκδημία του Απ. Βεσυρόπουλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας σημειώνει:

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης πληροφορηθήκαμε την αδόκητη απώλεια του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτού Ημαθίας Απόστολου Βεσυρόπουλου, ενός πολιτικού που υπηρέτησε με συνέπεια τον τόπο του.

Τιμήθηκε από τους συμπολίτες του κατ' επανάληψη και είναι βέβαιο πως είχε ακόμη πολλά να προσφέρει.

Στη σύζυγο, στα παιδιά του και στους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια».

Χατζηδάκης: Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους

Συγκλονισμένος από το χαμό του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έκανε την εξής αναρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Δένδιας: Προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει τα εξής:

«Ο θάνατος του φίλου Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, όπως και σε όλους τους οικείους του».

Μαρινάκης: Χάσαμε έναν άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για τον τόπο του

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δήλωση του ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, μα πάνω από όλα έναν καλό και αυθεντικό άνθρωπο που πάσχιζε κάθε στιγμή για την πρόοδο του τόπου του.

Καλό ταξίδι Απόστολε. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Ανδρουλάκης: Αξιοπρεπής άνθρωπος, πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τον πρόωρο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου, τονίζοντας ότι ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος.

«Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.



«Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία», συμπλήρωσε.

Με ανάρτηση ο Νίκος Παπανδρέου εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στη «φυσική και πολιτική οικογένεια» του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Φάμελλος: Μεγάλη θλίψη για την απροσδόκητη απώλεια

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου», γράφει σε ανάρτηση ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του», συμπληρώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σκέρτσος: Ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος

Σε ανάρτησή του για το χαμό του Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δηλώνει:

«Η δύναμη ενός λαού πηγάζει από την ακεραιότητα των ανθρώπων του. Ο Απόστολος ήταν ένας αυθεντικά καλός, γενναιόδωρος και αγνός άνθρωπος. Στην περίπτωσή του δεν ισχύει το ”ουδείς αναντικατάστατος”. Θα λείψει σε όλους μας και σίγουρα θα λείψει από τον τόπο του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του από το βάθος της καρδιάς μου», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Κακλαμάνης: Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο

Τα συλλυπητήριά του για τον ξαφνικό θάνατο του βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με την ακόλουθη δήλωση:

«Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετώ τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, έναν σπουδαίο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο. Ο αδόκητος θάνατός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος διέθετε σπάνια ακαδημαϊκή κατάρτιση και πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η πολύπλευρη προσφορά του στην πολιτική και στην οικονομική διακυβέρνηση της χώρας, μέσα από τη συμμετοχή του σε σημαντικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και την άσκηση αρμοδιοτήτων ως υφυπουργός Οικονομικών, υπήρξε καθοριστική για τον τόπο μας. Η προσήλωση, η ακεραιότητα και η αγάπη του για την Ημαθία αφήνουν ένα σημαντικό αποτύπωμα στο δημόσιο βίο της περιοχής και της χώρας.

Δεν αποχαιρετούμε μόνο έναν άξιο πολιτικό, αλλά έναν καλό φίλο, έναν οικογενειάρχη γεμάτο αγάπη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Στην οικογένεια και στους οικείους του εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Τζιτζικώστας: Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του

Συλλυπητήρια δήλωση του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα για τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:



«Πολύ δύσκολη η σημερινή μέρα για όλους μας, καθώς χάσαμε ξαφνικά έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν πολύτιμο συνάδελφο και προσωπικά έναν καλό φίλο. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, με την απλότητα, την εργατικότητα και την ταπεινότητα που τον διέκριναν, κέρδισε την αγάπη και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του στην Ημαθία και άφησε πίσω του σημαντικό έργο για τον τόπο μας και τη χώρα από όποια θέση και αν υπηρέτησε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Αντίο φίλε μου».

Σαμαράς: Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας. Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων. Συλλυπητήρια στους οικείους του», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς για τον θανάτο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

ΚΚΕ: Συλλυπητήρια στην ΚΟ της ΝΔ και την οικογένεια του

Για την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, βουλευτή και γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, το ΚΚΕ με ανακοίνωση του εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην ΚΟ της ΝΔ και την οικογένεια του.