Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Οι οικείοι του κάλεσαν άμεσα στο ΕΚΑΒ με τους διασώστες να φτάνουν στο σημείο και να του κάνουν ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν κατάφερε να επανέλθει.

Τελευταία ενημέρωση 14:32

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στο περιστατικό καρδιακής ανακοπής και για τη διάσωση του ασθενή εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης. Διασώστης εκτός υπηρεσίας, που ήταν παρών στο σημείο ξεκίνησε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης άμεσα.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, ώστε να του παραχθεί εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια αλλά δυστυχώς ο ασθενής κατέληξε. Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο & 1 μηχανή ταχείας απόκρισης με 4 συνολικά Διασώστες ΕΚΑΒ.

Ποιος ήταν ο Απόστολος Βεσυρόπουλος

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1966 στη Βέροια και καταγόταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σπούδασε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του AΤΕΙ Λάρισας (Τμήμα Λογιστικής), και έκανε το μεταπτυχιακό του στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εργάστηκε ως εφοριακός στη Βέροια και από το 2004 έως και το 2008 διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΑΚΕ Εφοριακών Ημαθίας – Πέλλας – Πιερίας. Επίσης, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης Ημαθίας, αρμόδιος για τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εμπορίου και Προστασίας του καταναλωτή. Από το 2010 μέχρι σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας.

Εξελέγη βουλευτής Ημαθίας της ΝΔ στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 και επανεξελέγη τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο του 2015. Το 2019, επανεξελέγη, πρώτος, βουλευτής Ημαθίας. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 2019 τοποθετήθηκε Υφυπουργός Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας. Στις εκλογές του Μαΐου του 2023 εξελέγη πρώτος, σε σταυρούς προτίμησης, βουλευτής Ημαθίας. Ήταν έγγαμος και είχε δύο παιδιά.