Ειδήσεις | Διεθνή

Ιταλία: Κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσης η εποχική γρίπη με 800.000 κρούσματα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιταλία: Κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσης η εποχική γρίπη με 800.000 κρούσματα
Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στις νότιες περιφέρειες της χώρας, κυρίως στην Καλαβρία και στην Σικελία.

Τις ημέρες αυτές η εποχική γρίπη στην Ιταλία βρίσκεται πολύ κοντά στο ανώτατο επίπεδο διάδοσής της, το λεγόμενο «πικ»: την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 800.000 νέα κρούσματα και, με την επαναλειτουργία των σχολείων, είναι πολύ πιθανό οι αριθμοί αυτοί να συνεχίσουν να αυξάνονται, σύμφωνα με τους ειδικούς. Τα τμήματα έκτακτων περιστατικών των νοσοκομείων βρίσκονται υπό πίεση, λόγω και των ασθενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και σε επιπλοκές, κυρίως με συμπτώματα πνευμονίας.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα σημαντικά προβλήματα παρουσιάζονται στις νότιες περιφέρειες της χώρας, κυρίως στην Καλαβρία και στην Σικελία. Στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, με τις τελευταίες εισαγωγές ασθενών ξεπεράσθηκε κατά ποσοστό 300% η προβλεπόμενη χωρητικότητα. Οι γιατροί καταγγέλλουν ότι η αναμονή των ασθενών, πολύ συχνά σε ράντζα, συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στο μεγαλύτερο νησί της Ιταλίας, καταγράφεται φέτος σημαντική αύξηση των αναπνευστικών προβλημάτων, εξαιτίας και του μειωμένου ποσοστού πολιτών που εμβολιάστηκε κατά της γρίπης.

Στη Νάπολη, τη μεγαλούπολη του ιταλικού νότου, τα νοσοκομεία βρίσκονται επίσης υπό πίεση. Το 30% των ασθενών που μεταφέρονται στα έκτακτα περιστατικά παρουσιάζουν συμπτώματα πνευμονίας, ενώ στο παιδιατρικό νοσοκομείο Σαντομπόνο τις ημέρες των γιορτών οι εισαγωγές ξεπέρασαν τις 350 την ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες

Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν τον ΦΠΑ για συναλλαγές στην ΕΕ - Οι βασικές προϋποθέσεις

tags:
Ιταλία
Γρίπη
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider