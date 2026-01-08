Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Ανεπαρκείς οι προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ισραήλ: Ανεπαρκείς οι προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού καταγγέλλει τη στρατηγική του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος «να επανεξοπλιστεί και να αποκαταστήσει την τρομοκρατική υποδομή του με την υποστήριξη του Ιράν».

Οι προσπάθειες του Λιβάνου να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ «αποτελούν μια ενθαρρυντική αρχή, αλλά είναι μακράν του να θεωρηθούν επαρκείς», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού καταγγέλλει τη στρατηγική του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος «να επανεξοπλιστεί και να αποκαταστήσει την τρομοκρατική υποδομή του με την υποστήριξη του Ιράν».

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» του σχεδίου του για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που καλύπτει την περιοχή μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και του ποταμού Λιτάνι, περίπου τριάντα χιλιόμετρα βορειότερα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εμείς συζητάμε για 1 ή 1,5 λεπτό φθηνότερο ρεύμα, όταν η αγροτική υφήλιος φλέγεται…

Επιδότηση έως 1.000 ευρώ για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών - Έμφαση σε μητέρες

Ποιες επιχειρήσεις γλιτώνουν τον ΦΠΑ για συναλλαγές στην ΕΕ - Οι βασικές προϋποθέσεις

tags:
Ισραήλ
Λίβανος
Χεζμπολάχ
Μέση Ανατολή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider