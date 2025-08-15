Τραμπ ενόψει συνάντησης με Πούτιν: «Υψηλό το διακύβευμα»

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύσει τον Τραμπ. Αυτή αποτελείται από τους:

(upd 15:50) «Yψηλό το διακύβευμα». Αυτό έγραψε στο Truth Social Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της σημερινής κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα όπου θα επιχειρήσουν να να διαπραγματευτούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας επίσης σε δημοσιογράφους επί του αμερικανικού προεδρικού αεροσκάφους (Air Force One) λίγο πριν ξεκινήσει η πτήση των 7 ωρών, ο Τραμπ είπε ότι θα αφήσει την Ουκρανία να αποφασίσει αν θα μπει σε συζητήσεις για ανταλλαγές εδαφών με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αμερικανική αποστολή που συνοδεύει τον Τραμπ. Αυτή αποτελείται από τους:

- Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο

- Υπουργός Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ

- Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ

- Διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ

Η σύνοδος κορυφής του προέδρου των ΗΠΑ με τον ομόλογό του της Ρωσίας είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδος).

Στενοί κύκλοι της ηγεσίας της Μόσχας είναι σκεπτικοί για το εάν θα επιτευχθεί οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στη συνάντηση κορυφής. O Τραμπ πάντως εμφανίστηκε χθες αισιόδοξος για την πιθανότητα να υπάρξει ειρήνη μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε νέες δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο την παραμονή της συνάντησής του με τον Ρώσο πρόεδρο στην Αλάσκα, σημείωσε ότι «θα δούμε αν μπορούν να τα βρουν» για τους αντιμαχόμενους ηγέτες, ενώ πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι οι δύο μπορούν να «κάνουν ειρήνη». Στη συνέχεια τόνισε ότι ο Πούτιν «δεν πρόκειται να τα βάλει μαζί του», καθώς θεωρεί ότι «επιθυμεί συμφωνία».

Έφτασε στο Άνκορατζ ο Λαβρόφ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα.

«Δεν κάνουμε καμία πρόβλεψη», δήλωσε κατά την άφιξή του στο Άνκορατζ, φορώντας ένα φούτερ με στάμπα που φαινόταν να γράφει τη λέξη "ΕΣΣΔ" στα ρωσικά.

«Ξέρουμε ότι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η θέση μας είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη. Θα την παρουσιάσουμε», πρόσθεσε.

Γερμανία: Εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες από τη συνάντηση

Εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες από την σημερινή συνάντηση της Αλάσκας διατυπώνουν οι Γερμανοί, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, ενώ τάσσονται υπέρ της συμμετοχής της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» που διενεργείται για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το 84% των ερωτηθέντων αμφιβάλλει για την προοπτική επιτυχίας της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και μόνο το 13% πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε θέση να καταφέρει μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με την διαμεσολάβησή του. Το 3% δεν εκφέρει γνώμη.

Στο ερώτημα εάν για μία βιώσιμη εκεχειρία είναι σημαντική η απευθείας συμμετοχή και της Ουκρανίας στις συνομιλίες, το 90% απαντά «πολύ σημαντική» και «σημαντική» και μόνο το 8% πιστεύει ότι θα ήταν «όχι και τόσο σημαντική» ή «καθόλου σημαντική».

Οι διεκδικήσεις και οι συμβολισμοί

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της παραχωρήσει επίσημα τις τέσσερις περιφέρειες που έχει καταλάβει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και λέει πως έχει προσαρτήσει, πέρα από την Κριμαία, που προσαρτήθηκε το 2014, να αποκηρύξει την ένταξή της στο NATO και να πάψει να εξοπλίζεται από δυτικά κράτη. Το Κίεβο χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις αυτές απαράδεκτες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προέβλεψε «ανταλλαγές εδαφών» τη στιγμή που τα ρωσικά στρατεύματα κατέχουν περί το 20% της Ουκρανίας.

Ο ουκρανός ομόλογός του Ζελένσκι απέκλεισε εκ προοιμίου την απόσυρση των δυνάμεών του από περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας στο πλαίσιο της όποιας συμφωνίας.

Μολαταύτα, κατά τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, η Ουκρανία είναι «έτοιμη να συζητήσει εδαφικά ζητήματα» αλλά όχι τη «νομική αναγνώριση» της ρωσικής κατοχής τομέων της επικράτειάς της.

Παρατηρητές του Κρεμλίνου αναζητούν να δουν αν ο Τραμπ θα μαγευτεί ξανά από τον Πούτιν και θα επηρεαστεί από το επιχείρημά του ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να κυριαρχεί στην Ουκρανία. Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε, χθες, ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Όμως, την Πέμπτη το απόγευμα, το Κρεμλίνο θέλησε να υπενθυμίσει ότι θα ήταν μεγάλο λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής.

Ο τόπος της συνόδου έχει και αυτός τους δικούς του συμβολισμούς. Η Αλάσκα πωλήθηκε από τη Ρωσία στις ΗΠΑ και η αεροπορική βάση του Έλμεντορφ στο Άνκορατζ έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η στρατηγική της σημασία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ειδικά εν μέσω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την Αρκτική.

«Ακόμα κι αν έπαιρνα τη Μόσχα και το Λένινγκραντ δωρεάν σε μια συμφωνία με τη Ρωσία, τα fake media θα έλεγαν ότι έκανα μια κακή συμφωνία», είπε πριν μέρες ο Τραμπ, εξοργισμένος με δημοσιεύματα αναφορικά με τη σύνοδο της Αλάσκας.

Το Λένινγκραντ, το όνομα που έδωσαν οι σοβιετικές αρχές στην πρώην ρωσική αυτοκρατορική πρωτεύουσα, επανήλθε σε Αγία Πετρούπολη το 1991, λίγο πριν από την επίσημη διάλυση της ΕΣΣΔ.