Μακρόν: Νεοαποικιακή επιθετικότητα και δίψα για διαμοιρασμό του κόσμου ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις

Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονται προοδευτικά από ορισμένους συμμάχους και απελευθερώνονται από τους διεθνείς κανόνες, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την ετήσια ομιλία του προς τους πρεσβευτές της Γαλλίας διαπιστώνοντας ότι μία «νεοαποικιακή επιθετικότητα» κυριαρχεί όλο και περισσότερο στις διπλωματικές σχέσεις.

Οι διεθνείς θεσμοί λειτουργούν όλο και λιγότερο καλά. Κινούμαστε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχούν οι μεγάλες δυνάμεις που διακατέχονται από μία ξεκάθαρη δίψα να μοιράσουν μεταξύ τους τον κόσμο, προειδοποίησε ο γάλλος πρόεδρος.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι απορρίπτει την νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό των μεγάλων δυνάμεων, καθώς και την διάχυτη ηττοπάθεια απέναντι στις εξελίξεις στον κόσμο, ο πρόεδρος της Γαλλίας.

«Εμείς αρνούμαστε την νέα αποικιοκρατία και τον νέο ιμπεριαλισμό, αλλά αρνούμαστε επίσης την βασαλοποίηση και την ηττοπάθεια», είπε και κάλεσε την Ομάδα των 7 (G7) και τις μεγάλες αναδυόμενες δυνάμεις να μεταρρυθμίσουν την παγκόσμια διακυβέρνηση και τον ΟΗΕ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε μετ' επιτάσεως την υπεράσπιση και την ενίσχυση των ευρωπαϊκών κανόνων που επιβάλλουν ρυθμιστικό πλαίσιο στις τεχνολογικούς κολοσσούς, κανόνων που βρίσκονται στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρέπει να υπερασπισθούμε και να ενισχύσουμε τους ευρωπαϊκούς νόμους DSA και DMCA, είπε. «Η ευρωπαϊκή δημοκρατική ασπίδα προετοιμάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα συνεχίσουμε στη Γαλλία να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτής της ατζέντας».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζήτησε την εφαρμογή ήδη από αυτό το έτος ατζέντας ευρωπαϊκής προτίμησης στον τομέα του εμπορίου, τονίζοντας την σημασία της απλοποίησης της ενιαίας αγοράς, της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων , «διότι χρειάζεται πραγματικά αυτή η Ευρώπη των 450 εκατομμυρίων να υπάρχει και να γίνει περισσότερο πραγματική».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

