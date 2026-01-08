Ειδήσεις | Ελλάδα

Όλες οι αλλαγές που θα γίνουν στην εκπαίδευση το 2026 - Πώς επηρεάζονται μαθητές και φοιτητές

Κομβικό πρόκειται να είναι το έτος που διανύουμε, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα εισέρχεται σε περίοδο πολλαπλών μεταρρυθμίσεων.

Σημαντικές είναι οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για το 2026 και αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Οι μεγάλες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν με τη νέα εκπαιδευτική πολιτική και τις ενέργειές τους, η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη και το επιτελείο της, είναι τόσο στο να δοθούν λύσεις σε διαχρονικά ζητήματα (λ.χ. στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) όσο και στο να εκσυγχρονιστούν τα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια, ώστε να συμβαδίσουν με τις ανάγκες μαθητών και φοιτητών.

