Γαλλία και Βρετανία προετοιμάζονται για ισχυρές χιονοπτώσεις - Θερμοκρασίες υπό το μηδέν και στη Γερμανία

Μεγάλο μέρος της Βρετανίας και η βορειοδυτική Γαλλία προετοιμάζονται σήμερα για το πέρασμα σφοδρής καταιγίδας συνοδευόμενης από ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις, ανακοίνωσαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες των δύο χωρών.

Προτού πλήξει τις γαλλικές ακτές η καταιγίδα Γκορέτι θα επηρεάσει σήμερα τη Βρετανία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε προειδοποίηση για πολλές περιοχές.

Ο Νιλ Άρμστρονγκ του Met Office επεσήμανε ότι αναμένει σημαντικές χιονοπτώσεις «σε κάποιες περιοχές της Ουαλίας και της κεντρικής Αγγλίας», ενώ προειδοποίησε ότι η καταιγίδα Γκορέτι ενέχει «πολλούς κινδύνους».

Ισχυροί άνεμοι αναμένεται να πλήξουν τις νοτιοδυτικές περιοχές σήμερα το απόγευμα προς βράδυ με ριπές ανέμου που θα φτάνουν τα 95 με 110 χιλιόμετρα την ώρα στις εκτεθειμένες ακτές, σημείωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Εξάλλου έως 30 εκατοστά χιονιού ενδέχεται να πέσουν στην κεντρική Αγγλία, ενώ σημαντικές χιονοπτώσεις είναι πιθανές και στη νότια Βρετανία.

Παράλληλα στη βορειοδυτική Γαλλία οι ριπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν ως τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως στον νομό Μανς, για τον οποίο η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ύψιστο συναγερμό.

Προειδοποιήσεις για έκτακτα καιρικά φαινόμενα έχουν εκδοθεί και για περίπου άλλους 30 νομούς της Γαλλίας.

«Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μην χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό σας», τόνισαν στον λογαριασμό τους στο Χ οι τοπικές αρχές στη Μάγχη, οι οποίες κάλεσαν τους κατοίκους να φροντίσουν να έχουν αποθέματα πόσιμου νερού και έκτακτα μέσα φωτισμού.

Προβλήματα θα προκληθούν στην κυκλοφορία των τρένων σε τρεις νομούς στα βορειοδυτικά.

Γερμανία: Η χώρα προετοιμάζεται για την κακοκαιρία «Elli»

Η κακοκαιρία «Elli» κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της στην Γερμανία, με θερμοκρασίες σημαντικά υπό το μηδέν, κατά τόπους έντονες χιονοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και παγετό. Τρία κρατίδια ανακοίνωσαν ήδη ότι αύριο δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, οι σιδηρόδρομοι περιορίζουν τα δρομολόγια των τρένων, ενώ το υπουργείο Υγείας προειδοποιεί για τους κινδύνους από την έκθεση στο δριμύ ψύχος. Το ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας για τη χώρα σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, με -27 βαθμούς Κελσίου, στο Μαρίενμπεργκ-Κουνχάιντε της Σαξονίας.

Ενόψει της αναμενόμενης από απόψε επιδείνωσης του καιρού, το Αμβούργο, η Βρέμη και η Κάτω Σαξονία ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι αύριο τα μαθήματα των σχολείων θα πραγματοποιηθούν μόνο διαδικτυακά, ενώ οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) περιορίζουν προληπτικά τα δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων στα βόρεια και στα βορειοανατολικά της χώρας. Επιπλέον, οι υπερταχείες θα περιορίσουν την ανώτερη ταχύτητά τους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν καθυστερήσεις. Για τη συγκεκριμένη περιοχή η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρούς ανέμους, χιονοπτώσεις, ακόμη και χιονοστιβάδες και παγετό. Ακυρώσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των πλοίων από και προς τα νησιά της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής, αλλά και στα υπεραστικά λεωφορεία.

Στον αυτοκινητόδρομο Α2 κοντά στο Ανόβερο ένας 31χρονος έχασε νωρίτερα σήμερα τη ζωή του όταν ανετράπη το φορτηγό στο οποίο επέβαινε. Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν ασαφείς, στην περιοχή ωστόσο υπάρχει χιόνι και πάγος. Η Λέσχη αυτοκινήτου ADAC στο Αμβούργο συνέστησε στους οδηγούς να αποφύγουν αύριο τις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, καθώς «παρότι τα ειδικά συνεργεία βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους, οι συνθήκες θα είναι εξαιρετικά δύσκολες, με χιόνι και παγετό».

Κρατίδια και οργανώσεις απευθύνουν επίσης έκκληση για βοήθεια προς τους άστεγους, ζητώντας από τους πολίτες να ειδοποιούν τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν εντοπίζουν τέτοιες περιπτώσεις. «Μην στρέφετε αλλού το βλέμμα σας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στο Βερολίνο Κάρστεν Χίντσμαν και ανέφερε ότι δύο «ζεστά λεωφορεία» θα βρίσκονται σε διαρκή λειτουργία τα επόμενα εικοσιτετράωρα, για να προσφέρουν προστασία από το ψύχος και ζεστό φαγητό σε όσους έχουν ανάγκη. Η ομοσπονδιακή υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο από την έκθεση στο δριμύ ψύχος και τον παγετό σε δρόμους και πεζοδρόμια και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν όσο είναι εφικτό την έξοδο από το σπίτι και, αν χρειάζεται να μεταβούν κάπου, να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τη μετακίνησή τους.

Λόγω της κακοκαιρίας το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) ανακοίνωσε πριν από λίγο την ακύρωση της προγραμματισμένης για αύριο και μεθαύριο συνάντησης του ομοσπονδιακού προεδρείου του, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Μάιντς, στην Ρηνανία-Παλατινάτο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress

