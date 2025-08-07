Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι: Η Ευρώπη «οφείλει να συμμετάσχει» στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Η Ευρώπη «οφείλει να συμμετάσχει» στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η Ευρώπη «οφείλει να συμμετάσχει» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση από το Κρεμλίνο πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται να συναντηθούν μέσα στις «επόμενες ημέρες».

Η Ευρώπη «οφείλει να συμμετάσχει» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ανακοίνωση από το Κρεμλίνο πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρόκειται να συναντηθούν μέσα στις «επόμενες ημέρες».

«Ο πόλεμος διεξάγεται στην Ευρώπη και η Ουκρανία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης (...) Η Ευρώπη οφείλει συνεπώς να συμμετάσχει στη διαδικασία» για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο που συνεχίζεται από το 2022, δήλωσε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξάλλου ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς μίλησε σήμερα με τον ουκρανό πρόεδρο για να συζητήσουν τις εξελίξεις μετά τη συνάντηση του αμερικανού ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του γερμανού καγκελαρίου.

«Αμφότεροι συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επαφή με ευρωπαίους εταίρους και τις ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι ο Μερτς διαβεβαίωσε τον Ζελένσκι για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από τη Δευτέρα δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών

Σε ισχύ τσουχτερά πρόστιμα για να κλείσει η πληγή της πειρατείας

Προς πώληση για 3,45 εκατ. ευρώ ιδιωτικό νησί - φρούριο στην Ουαλία

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ρωσία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider