Νέες επενδύσεις 20 εκατ. ευρώ για την ΑΒΕΚ Βεκράκος

Στην ανέγερση νέας παραγωγικής μονάδας στη Θεσσαλονίκη επενδύει μια τις πιο γνωστές εταιρείες στον κλάδο του καφέ.

Νέες επενδύσεις δρομολογεί η ΑΒΕΚ Βεκράκος ΑΕ, μια από τις πιο γνωστές εταιρείες που δραστηριοποιείται στον κλάδο του καφέ, χαράσσοντας με σύνεση και σχέδιο την αναπτυξιακή στρατηγική της επόμενης ημέρας.

Η εταιρεία δρομολογεί μια επένδυση της τάξης των 20 εκατ. ευρώ η οποία αφορά στην ανέγερση νέου εργοστασίου στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα έχουν έκταση περίπου 9.000 τμ, θα είναι σχεδόν τετραπλάσιες από το αρχικό βιομηχανικό συγκρότημα, ενώ αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία το επόμενο διάστημα. Η δημιουργία νέων αποθηκευτικών και παραγωγικών υποδομών κρίθηκε αναγκαία, καθώς η εταιρεία έχει σήμερα συνολική ετήσια διάθεση περίπου 3.000 τόνων καφέ.

Κατά τις πληροφορίες, στο νέο εργοστάσιο θα λειτουργεί και ακαδημία καφέ με στόχο τη διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Υπό εξέταση η είσοδος στο ράφι των σούπερ μάρκετ

Την τελευταία δεκαετία, η ΑΒΕΚ Βεκράκος αναπτύσσει το δικό της brand καφέ, γνωστό με την επωνυμία Qualita Unica, με τρεις βασικούς κωδικούς και tailor-made χαρμάνια για επαγγελματίες. Παράλληλα, δημιούργησε το concept Fair με μονοποικιλιακούς και specialty καφέδες, διευρύνοντας συνεχώς τη γκάμα της.

Στο προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται τα brands Hausbrandt, Nadali, Antica Tostatura Triestina, Ελληνικός Καφές Άριστος, Chocolulu, Simonelli Group, Eilles Tea, TE Exclusive, The Organic Lab, One & Only και AVEK Premium Loose Teas.

Η ΑΒΕΚ Βεκράκος απευθύνεται στο κανάλι της HORECA, ενώ σύμφωνα με τη διοίκησή της, υπό εξέταση βρίσκεται πλέον και το ενδεχόμενο σταδιακής της εισόδου στον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου, με την κατηγορία της κάψουλας.

Ισχυρό το εξαγωγικό της αποτύπωμα

Η ΑΒΕΚ Βεκράκος διαθέτει σημαντικό εξαγωγικό προφίλ, ενώ η περαιτέρω ενίσχυσή του συγκαταλέγεται στις βασικές της προτεραιότητες.

Η εταιρεία διαθέτει παρουσία στο Λονδίνο με έμφαση στην κεντρική Αγγλία, ενώ διατηρεί πελατολόγιο σε Βέλγιο και Ισπανία.

Στην Ελλάδα, διατηρεί καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Ήπειρο, καθώς και δραστηριότητα στη Βουλγαρία.

Στη χρήση 2025 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10% κόντρα στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί σήμερα ο κλάδος του καφέ.

Να σημειωθεί εδώ ότι ο Έλληνας καταναλωτής εξακολουθεί να δηλώνει λάτρης του καφέ, καταναλώνοντας περί τα 8 - 9 κιλά καφέ κατά κεφαλήν ετησίως.

Πως ξεκίνησαν όλα

Από την Αίγυπτο, σε ένα μικρό καφεκοπτείο στη Σπάρτη και από εκεί στην Αθήνα το 1997 όπου ο Χρήστος Βεκράκος, επηρεασμένος από την παράδοση της οικογένειας στον καφέ, ιδρύει την ΑΒΕΚ και ξεκινά την συνεργασία του με τον ιταλικό οίκο HAUSBRANDT, σε μια σύγχρονη εκδοχή για τον espresso και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.