Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

«Η Ευρώπη χαιρετίζει την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός», σχολιάζει μέσω Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αυτή πρέπει να είναι η συλλογική μας προτεραιότητα. Καλούμε το Ιράν να συμμετάσχει σοβαρά σε μια αξιόπιστη διπλωματική διαδικασία», πρόσθεσε.

Europe welcomes the announcement of a ceasefire by President Trump.



It’s an important step towards restoring stability in a region in tension.



This must be our collective priority.



We call on Iran to engage seriously in a credible diplomatic process.



Because the negotiating…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 24, 2025