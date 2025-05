Ευχαριστίες Μπάιντεν για την συμπαράσταση μετά την ανακοίνωση του καρκίνου του

Ο Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε σήμερα σε ένα μήνυμα στο Χ όσους του συμπαραστέκονται για την «αγάπη» που λαμβάνει, μετά την ανακοίνωση χθες της διάγνωσης ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη.

Ο Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε σήμερα σε ένα μήνυμα στο Χ όσους του συμπαραστέκονται για την «αγάπη» που λαμβάνει, μετά την ανακοίνωση χθες της διάγνωσης ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη.

«Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους. Όπως πολλοί μεταξύ υμών, η Τζιλ κι εγώ μάθαμε πως όταν η ζωή μας φέρνει δυσκολίες, είμαστε πιο δυνατοί», έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, ηλικίας 82 ετών, σε ένα μήνυμα, το οποίο συνόδευε με μια φωτογραφία του ίδιου με τη σύζυγό του.

«Ευχαριστώ που μας στηρίξατε με αγάπη και εμψύχωση», συμπλήρωσε.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

— Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025