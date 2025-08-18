Άλτμαν (OpenAI): Η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται μέσα σε μία φούσκα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, πιστεύει ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε μια φούσκα, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Verge που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, πιστεύει ότι η αγορά τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται σε μια φούσκα, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Verge που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

«Όταν δημιουργούνται φούσκες, οι έξυπνοι άνθρωποι ενθουσιάζονται υπερβολικά με έναν κόκκο αλήθειας», δήλωσε ο Άλτμαν σε δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

«Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι επενδυτές στο σύνολό τους είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη; Η γνώμη μου είναι ναι. Είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το πιο σημαντικό πράγμα που έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό; Η γνώμη μου είναι επίσης ναι», φέρεται να δήλωσε.

Ο Άλτμαν φάνηκε να συγκρίνει αυτή τη δυναμική με την περίφημη φούσκα dot-com, μια κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς με επίκεντρο τις εταιρείες που βασίζονται στο διαδίκτυο και οδήγησε σε τεράστιο ενθουσιασμό των επενδυτών στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Μεταξύ Μαρτίου 2000 και Οκτωβρίου 2002, ο Nasdaq έχασε σχεδόν το 80% της αξίας του, αφού πολλές από αυτές τις εταιρείες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν έσοδα ή κέρδη.

Τα σχόλιά του ενισχύουν την αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ ειδικών και αναλυτών ότι οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη κινούνται πολύ γρήγορα. Ο συνιδρυτής της Alibaba, Τζο Τσάι, ο Ρέι Ντάλιο της Bridgewater Associates και ο επικεφαλής οικονομολόγος της Apollo Global Management, Τόρστεν Σλοκ, έχουν εκφράσει παρόμοιες προειδοποιήσεις.

Τον περασμένο μήνα, ο Σλοκ δήλωσε σε μια έκθεση ότι πίστευε ότι η σημερινή φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν, στην πραγματικότητα, μεγαλύτερη από τη φούσκα του διαδικτύου, με τις 10 κορυφαίες εταιρείες του S&P 500 να είναι πιο υπερτιμημένες από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 1990.

Σε email προς το CNBC τη Δευτέρα, ο Ρέι Γουάνγκ, Διευθύνων Σύμβουλος της Constellation Research με έδρα τη Silicon Valley, δήλωσε στο CNBC ότι πίστευε ότι τα σχόλια του Άλτμαν έχουν κάποια εγκυρότητα, αλλά ότι οι κίνδυνοι εξαρτώνται από την εταιρεία.

«Από την οπτική γωνία των ευρύτερων επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τους ημιαγωγούς... δεν το βλέπω ως φούσκα. Τα θεμελιώδη μεγέθη σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού παραμένουν ισχυρά και η μακροπρόθεσμη πορεία της τάσης της Τεχνητής Νοημοσύνης υποστηρίζει τη συνέχιση των επενδύσεων», είπε.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι υπάρχει αυξανόμενος όγκος κερδοσκοπικών κεφαλαίων που κυνηγά εταιρείες με ασθενέστερα θεμελιώδη μεγέθη και μόνο αντιληπτό δυναμικό, κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει θύλακες υπερτίμησης.

Πολλοί φόβοι για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους στις αρχές του τρέχοντος έτους, όταν η κινεζική νεοσύστατη εταιρεία DeepSeek κυκλοφόρησε ένα ανταγωνιστικό μοντέλο συλλογισμού. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι μια έκδοση των προηγμένων μοντέλων της είχε κατασκευαστεί για λιγότερο από 6 εκατομμύρια δολάρια, ένα κλάσμα των δισεκατομμυρίων που δαπανώνται από τους ηγέτες της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ, όπως η OpenAI, αν και αυτοί οι ισχυρισμοί αντιμετωπίστηκαν επίσης με κάποιο σκεπτικισμό.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Altman δήλωσε στο CNBC ότι τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα της OpenAI είναι σε καλό δρόμο για να ξεπεράσουν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, αλλά παρά ταύτα, παραμένει ασύμφορη.

Η κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης GPT-5 της OpenAI νωρίτερα αυτόν τον μήνα ήταν επίσης προβληματική, με ορισμένους επικριτές να εκφράζουν παράπονα για την αναβάθμισή του.

Ανεξάρτητα από αυτό, η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην OpenAI παρέμεινε ισχυρή φέτος. Το CNBC επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία ετοιμαζόταν να πουλήσει μετοχές περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο μιας δευτερογενούς πώλησης που θα την αποτιμούσε σε περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Μάρτιο, είχε ανακοινώσει έναν γύρο χρηματοδότησης 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αποτίμηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μακράν το μεγαλύτερο ποσό που συγκέντρωσε ποτέ ιδιωτική εταιρεία τεχνολογίας.

Σε άρθρο του The Verge την Παρασκευή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI συζήτησε επίσης την επέκταση της OpenAI σε καταναλωτικό υλικό και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Άλτμαν είπε επίσης ότι αναμένει ότι η OpenAI θα δαπανήσει τρισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή του κέντρου δεδομένων της στο «όχι πολύ μακρινό μέλλον» και άφησε να εννοηθεί ότι η εταιρεία θα ενδιαφερόταν να αγοράσει το Chrome εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάσει την Google

να την πουλήσει.