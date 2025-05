Με μια «επιθετική» μορφή καρκίνου του προστάτη διαγνώστηκε ο Τζο Μπάιντεν και προστίθεται ότι ο ογδοντάχρονος Δημοκρατικός έχει «μετάσταση στα οστά».

Με μια «επιθετική» μορφή καρκίνου του προστάτη διαγνώστηκε ο Τζο Μπάιντεν και προστίθεται ότι ο ογδοντάχρονος Δημοκρατικός έχει «μετάσταση στα οστά». «Αν και αυτό αντιπροσωπεύει μια πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος μοιάζει να είναι ορμονοεξαρτώμενος, κάτι που επιτρέπει μια αποτελεσματική διαχείριση». Ο ίδιος και η οικογένειά του εξετάζουν επιλογές θεραπείας, αναφέρει το γραφείο του Τζο Μπάιντεν.

Η Δημοκρατική πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε πως αισθάνθηκε «θλίψη» όταν πληροφορήθηκε την είδηση ότι ο Τζο Μπάιντεν πάσχει από καρκίνο. «Ο Τζο είναι μαχητής - και ξέρω πως θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με την ίδια δύναμη, ανθεκτικότητα και αισιοδοξία που καθόρισαν πάντα τη ζωή και την ηγεσία του», σημείωσε μέσω X η Δημοκρατική, που αντικατέστησε τον κ. Μπάιντεν στο ψηφοδέλτιο της παράταξής της ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024, με φόντο τις ανησυχίες για την κατάσταση της σωματικής υγείας και της πνευματικής οξύτητας του ογδοντάρη τότε αρχηγού του κράτους.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως «θλίβεται». «Η Μελάνια κι εγώ θλιβόμαστε που ακούσαμε την πρόσφατη ιατρική διάγνωση του Τζο Μπάιντεν. Απευθύνουμε τις θερμότερες και καλύτερες ευχές μας στη (σ.σ. σύζυγο του πρώην προέδρου) Τζιλ κι ευχόμαστε στον Τζο ταχεία και επιτυχή ανάρρωση», ανέφερε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους μέσω Truth Social.

O Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε πως ο Μπάιντεν θα δώσει μάχη «με την αποφασιστικότητα που τον χαρακτηρίζει» εναντίον του καρκίνου του προστάτη εξαιρετικά επιθετικής μορφής που διαγνώστηκε πως έχει.

«Κανένας δεν έκανε περισσότερα από τον Τζο για να βρεθούν επαναστατικές θεραπείες του καρκίνου σε όλες τις μορφές του κι είμαι βέβαιος ότι θα πολεμήσει αυτή την πρόκληση με την αποφασιστικότητα και τη χάρη που τον χαρακτηρίζει. Προσευχόμαστε για ταχεία και πλήρη ανάρρωση», ανέφερε μέσω X ο κ. Ομπάμα, ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος (2009-2017) του οποίου ο κ. Μπάιντεν είχε διατελέσει αντιπρόεδρος.

Michelle and I are thinking of the entire Biden family. Nobody has done more to find breakthrough treatments for cancer in all its forms than Joe, and I am certain he will fight this challenge with his trademark resolve and grace. We pray for a fast and full recovery.

— Barack Obama (@BarackObama) May 18, 2025