Δήμος Αθηναίων: Απομακρύνθηκαν τα εγκαταλελειμμένα καρτοτηλέφωνα από τα πεζοδρόμια

Στην απομάκρυνση δεκάδων καρτοτηλεφώνων προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, μετά από συνεννόηση με τον ΟΤΕ. Όλες αυτές οι τηλεφωνικές εγκαταστάσεις παρέμεναν επί σειρά ετών ανενεργές και χωρίς λειτουργική χρήση σε διάφορα σημεία της πόλης, επιβαρύνοντας την εικόνα του δημόσιου χώρου και δημιουργώντας εμπόδια για πεζούς και άτομα με αναπηρία. Ουσιαστικά αποτελούσαν εστίες ρύπανσης, αλλά και πρόκλησης ατυχημάτων.

Ανταποκρινόμενη σε πολλά αιτήματα πολιτών, η Αντιδημαρχία Υποδομών επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ και ζήτησε την απομάκρυνση των χαλασμένων καρτοτηλεφώνων. Σταδιακά αποξηλώθηκαν 63 ανενεργοί τηλεφωνικοί θάλαμοι, ενώ έχει προγραμματιστεί η απομάκρυνση 24 ακόμα εντός του Αυγούστου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα γίνουν επιπλέον 67 αποξηλώσεις.

Η απομάκρυνση ξεκίνησε από κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Ενδεικτικά: