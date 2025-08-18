Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Νεκρή 47χρονη από μαχαίρι, δράστης ο σύντροφός της

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 28χρονο ημεδαπό ως δράστη του εγκλήματος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είχε σχέση με το θύμα.

Άγριο έγκλημα με θύμα 47χρονη ημεδαπή, διαπράχθηκε λίγο πριν από τις 11.30 σήμερα το πρωί, στην οδό Ρουμπέση, στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κάτοικος της περιοχής τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε ότι ένας άνδρας κυνηγούσε με μαχαίρι μια γυναίκα στον δρόμο.

Έγινε κινητοποίηση και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι όμως βρήκαν τη γυναίκα νεκρή στην είσοδο πολυκατοικίας. Το θύμα φέρει πολλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο σώμα.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 28χρονο ημεδαπό ως δράστη του εγκλήματος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, είχε σχέση με το θύμα. Ο 28χρονος μεταφέρθηκε και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στην κατοχή του 28χρονου βρέθηκε και το μαχαίρι του εγκλήματος, ενώ ο ίδιος δεν έφυγε από το σημείο και περίμενε τους αστυνομικούς οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Όπως λένε μάρτυρες, πριν από το έγκλημα είδαν τον δράστη και το θύμα να συνομιλούν στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ