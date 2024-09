Στο Κίεβο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - «Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία»

Η φον ντερ Λάιεν κατά την επίσκεψή της στο Κίεβο θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους αξιωματούχους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε σήμερα ότι έφτασε στο Κίεβο, όπου θα έχει συνομιλίες για την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, για τις προετοιμασίες ενόψει του χειμώνα, για την άμυνα και για την πρόοδο των δανείων από τη G7.

«Η όγδοη επίσκεψή μου στο Κίεβο γίνεται την ώρα που ξεκινά σύντομα η εποχή της θέρμανσης και η Ρωσία συνεχίζει να στοχοθετεί ενεργειακές υποδομές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Χ, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην Ουκρανία για να «μιλήσει για τη στήριξη της Ευρώπης».

