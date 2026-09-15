LVMH: Η πάλαι ποτέ μεγαλύτερη εισηγμένη της Ευρώπης, βγαίνει εκτός Τοπ 10

Στα πρόθυρα να χάσει τον τίτλο της πολυτιμότερης εταιρείας της Γαλλίας και να βγει από τη λίστα με τις 10 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της Ευρώπης η LVMH.

Στα πρόθυρα να χάσει τον τίτλο της πολυτιμότερης εταιρείας της Γαλλίας και να βγει από τη λίστα με τις 10 μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες της Ευρώπης βρίσκεται η LVMH, ένα μεγάλο χτύπημα με υψηλό συμβολισμό για τον κολοσσό των ειδών πολυτελείας που ηγήθηκε της ευρωπαϊκής αγοράς κατά την περίοδο της μεταπανδημικής άνθησης.

Η μετοχή του γαλλικού οίκου μόδας υποχωρεί 2,5% την Τρίτη, συρρικνώνοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 201 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από τη L’Oreal, σε τροχιά εκτός της ευρωπαϊκής δεκάδας για πρώτη φορά από το 2017.

«Όσοι ισχυρίζονται ότι η Ευρώπη επέστρεψε, κάνουν λάθος. Η Ευρώπη δεν επέστρεψε: αυτό που μας δείχνει η περίπτωση της LVMH είναι ότι η βασική της μηχανή ανάπτυξης, τα είδη πολυτελείας, έχει υποστεί ρήγμα», εξήγησε ο Βίνσεντ Τζάβινς, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της ING στις Βρυξέλλες.

Η LVMH κατέστη η πολυτιμότερη εταιρεία της Ευρώπης στο απόγειό της το 2023, όταν η τιμή της μετοχής ξεπερνούσε τα 900 ευρώ, μετρώντας απώλειες 55% έκτοτε. Η ζήτηση για είδη πολυτελείας έχει εξασθενήσει στην κρίσιμη αγορά της Κίνας, ενώ οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή έχουν πλήξει πρόσφατα τις δαπάνες σε κομβικά εμπορικά κέντρα.

Επιπλέον, η Louis Vuitton, το πιο κερδοφόρο brand του ομίλου LVMH, αντιμετώπισε πρόσφατα αρνητικές αντιδράσεις από τους καταναλωτές στην Κίνα λόγω μιας διαμάχης για εμπορικό σήμα με μια τοπική εταιρεία τσαγιού, γεγονός που επιτείνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του κόσμου.

Αρκετές χρηματιστηριακές εταιρείες έχουν υποβαθμίσει τις συστάσεις τους και έχουν αναθεωρήσει καθοδικά τις τιμές-στόχους για τη μετοχή. Ο όμιλος που ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο, Μπερνάρ Αρνό έχει δει τη μετοχή του να καταγράφει πτώση 37% μόνο μέσα στο τρέχον έτος, επιστρέφοντας στα προπανδημικά επίπεδα, όταν τα lockdowns είχαν οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών καταστημάτων παγκοσμίως.

Η «βουτιά» είναι αντίστοιχη της «βύθισης» κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σύμφωνα με τον δείκτη Bloomberg Billionaires, ο Aρνό βγήκε από τη λίστα με τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, με την κατάταξη να κυριαρχείται αποκλειστικά από Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους, κυρίως του κλάδου της τεχνολογίας.