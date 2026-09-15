Γερμανία: Πέμπτος μήνας ανόδου για το οικονομικό κλίμα

Οι προοπτικές της Γερμανίας φαντάζουν λιγότερο ζοφερές, ωστόσο η εμπιστοσύνη στην ανάκαμψη παραμένει συγκρατημένη λόγω των ενεργειακών και γεωπολιτικών κινδύνων.

Για πέμπτο μήνα βελτιώθηκαν οι οικονομικές προσδοκίες στην Γερμανία τον Σεπτέμβριο, αν και λιγότερο από τις εκτιμήσεις, χάρη στην συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της οικονομίας παρά τις τιμές ενέργειας που εξακολουθούν να αυξάνονται λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος ZEW στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 0,5 μονάδες στις 34,7 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η επίδοση ήταν ασθενέστερη από τις προσδοκίες των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Wall Street Journal για αύξηση στις 40,0 μονάδες.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών βελτιώθηκε επίσης σημαντικά κατά 14 μονάδες στο -47,1 τον Σεπτέμβριο από -61,1 τον προηγούμενο μήνα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2023.

Ο πρόεδρος του ZEW, Achim Wambach, δήλωσε: «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ZEW παραμένει σταθερός. Οι ειδικοί είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η ανάπτυξη συνεχίζει να καθοδηγείται από δημοσιονομικά μέτρα και ενισχύεται περαιτέρω από την δυναμική των εξαγωγών.

«Παρ' όλα αυτά, οι κίνδυνοι είναι σημαντικοί: Οι επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας που προκύπτουν από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν και η πρόσθετη αβεβαιότητα που προκαλείται από τις υβριδικές επιθέσεις επιβαρύνουν την οικονομία».

Σε επίπεδο κλάδων, ο ασφαλιστικός επωφελήθηκε από τα υψηλότερα επιτόκια, με το ισοζύγιο οικονομικού κλίματος να αυξάνεται κατά 12,1 μονάδες, στις 46,4 μονάδες.

Σημαντική ήταν η βελτίωση στον τραπεζικό κλάδο, όπου το σχετικό ισοζύγιο ενισχύθηκε κατά 8,2 μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο, στις 52,9 μονάδες.

Στον αντίποδα, σε αρνητικό έδαφος παρέμειναν ο κλάδος παραγωγής χάλυβα και μετάλλων και η αυτοκινητοβιομηχανία.