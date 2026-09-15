Η Ιαπωνία απαντά στο δημογραφικό με 10 εκατ. AI robots

Με φόντο τη γήρανση του πληθυσμού και τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, η Ιαπωνία επιταχύνει την αυτοματοποίηση και βάζει τα AI robots στο επίκεντρο της στρατηγικής της, επεκτείνοντάς τα πολύ πέρα από τις εργοστασιακές γραμμές παραγωγής.

Η Ιαπωνία βιώνει έναν δημογραφικό «εφιάλτη», παραμένοντας μία από τις πλέον γηρασμένες κοινωνίες του κόσμου. Σχεδόν τρεις στους δέκα κατοίκους της, ή 36,2 εκατ. άνθρωποι, είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Την ίδια στιγμή μάλιστα ο πληθυσμός της χώρας βαίνει μειούμενος σταθερά, με το 2025 να ανέρχεται σε 123,05 εκατ., έχοντας χάσει 3,1 εκατ. κατοίκους ή το 2,5% μέσα στην τελευταία πενταετία.

Τα δύο παραπάνω είναι μάλλον ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για την προώθηση της αυτοματοποίησης και την ενσωμάτωση της ρομποτικής τόσο στην βιομηχανική παραγωγή όσο και ευρύτερα στο εργασιακό τοπίο. Στρατηγική που έχει πλέον ενσωματωθεί και στην κυβερνητική ρητορική ως το κλειδί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού.

Το αποτύπωμα των ρομπότ στην ιαπωνική βιομηχανία

Ενδεικτικά της ενσωμάτωσης των ρομπότ είναι τα στοιχεία της International Federation of Robotic σύμφωνα με τα οποία στο τέλος του 2024 βρίσκονταν σε λειτουργία 450.500 βιομηχανικά ρομπότ. Μόνο εκείνη την χρονιά δε, εγκαταστάθηκαν 44.500 ρομποτικά συστήματα.

Παρότι βέβαια η Ιαπωνία δεν είναι η μεγαλύτερη αγορά βιομηχανικών ρομπότ στον κόσμο - η Κίνα την έχει ξεπεράσει όσον αφορά στην χρήση ρομποτικών συστημάτων - εξακολουθεί να πρωτοστατεί στην παραγωγή. Τα ιαπωνικά ρομπότ αντιπροσωπεύουν περίπου το 38% της παγκόσμιας παραγωγής. Το ποσοστό είναι μικρότερο σε σχέση με το παρελθόν - το 2016 οι Ιάπωνες κατασκευαστές ήταν υπεύθυνοι για το 52% της παγκόσμιας προσφοράς ρομπότ - παρόλα αυτά, η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμιο κέντρο της ρομποτικής βιομηχανίας.

Την ίδια στιγμή παραμένει και μεγάλη εξαγωγική δύναμη στο εν λόγω πεδίο. Το 2023 για παράδειγμα οι ιαπωνικές εταιρείες εξήγαγαν 160.801 βιομηχανικά ρομπότ με το 78% της συνολικής παραγωγής να κατευθύνεται στο εξωτερικό.

Μεταξύ των κορυφαίων, αν και όχι στην πρώτη τετράδα, βρίσκεται και όσον αφορά στην πυκνότητα των ρομπότ. Για την ακρίβεια η συνολική πυκνότητα της Ιαπωνίας το 2024 ήταν 446 ρομπότ ανά 10.000 εργαζομένους στη μεταποίηση, πίσω από Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Κίνα και Γερμανία. Παράλληλα μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία σύμφωνα με την IFR υπήρξαν 13.000 εγκαταστάσεις το 2024, 11% περισσότερες έναντι του 2020.

Από τις γραμμές παραγωγής έως την κοινωνική φροντίδα

Η ανοδική αυτή πορεία δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά εντάσσεται και σε μια ευρύτερη κυβερνητική στρατηγική για την επιτάχυνση της αυτοματοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το RING Project, που δημιούργησε το 2025 το ιαπωνικό υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI), με στόχο να επιταχύνει την εγκατάσταση ρομπότ στις περιφέρειες και μάλιστα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δεδομένου του δημογραφικού της προβλήματος βέβαια, η πρόθεση δεν περιορίζεται στον αυτοματισμό της βιομηχανίας αλλά προσπαθεί να βγάλει τα ρομπότ έξω από τα εργοστάσια, πέρα από τις παραδοσιακές γραμμές παραγωγής, ακόμη και προς τη φροντίδα ηλικιωμένων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα την προηγούμενη χρονιά αποτέλεσε το AIREC, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που αναπτύσσεται από ερευνητές του Πανεπιστημίου Waseda στο Τόκιο, στο πλαίσιο του κρατικά χρηματοδοτούμενου Moonshot Research and Development Program της Ιαπωνίας. Το ρομπότ περίπου 150 κιλών έχει ως στόχ να βοηθά στη φροντίδα ηλικιωμένων — από τη μετακίνηση ανθρώπων που βρίσκονται στο κρεβάτι μέχρι καθημερινές εργασίες. Αν και μέχρι σήμερα ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί, οι ερευνητές τοποθετούν την προοπτική ευρύτερης χρήσης του γύρω στο 2030.

Ήδη δε από το 2012, τα υπουργεία Οικονομίας και Υγείας έχουν θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες για την ανάπτυξη και χρήση ρομπότ στη μακροχρόνια φροντίδα, με στόχο τόσο τη μείωση της επιβάρυνσης των εργαζομένων όσο και την ενίσχυση της αυτονομίας των ηλικιωμένων. Το πλαίσιο διευρύνθηκε και από τον Απρίλιο του 2025 καλύπτονται πλέον 9 τομείς και 16 κατηγορίες τεχνολογιών. Από ρομποτικά συστήματα που βοηθούν τους φροντιστές να σηκώνουν και να μετακινούν ηλικιωμένους μέχρι αισθητήρες παρακολούθησης, τεχνολογίες υποβοήθησης στο μπάνιο και στην τουαλέτα, συστήματα αποκατάστασης και λύσεις για ανθρώπους με άνοια.

Το επόμενο κεφάλαιο ακούει στα AI robots

Το τελευταίο διάστημα δε, η καινοτομία διαφοροποιεί την προαναφερθείσα στρατηγική. Το νέο στοίχημα ακούει στο όνομα Physical AI, δηλαδή μηχανές που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, να επεξεργάζονται εικόνες και δεδομένα από αισθητήρες, να λαμβάνουν αποφάσεις και τελικά να ενεργούν στον πραγματικό κόσμο.

Η Ιαπωνία έχει ήδη επενδύσει σε αυτή την μετάβαση με την κυβέρνηση να παρουσιάζει το 2026 την AI Robotics Strategy, θέτοντας μάλιστα ιδιαίτερα φιλόδξους και μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι απέχουν μακράν από την απλή χρηματοδότηση σχετικών ερευνών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται για παράδειγμα το να «κερδίσει» η Ιαπωνία έως το 2040 πάνω από 30% της παγκόσμιας αγοράς, να εγκαταστήσει περίπου 10 εκατ. AI robots στη χώρα έως το 2040 σε 18 κλάδους και, μέσω αυτών, να αυξήσει την παραγωγικότητα.

Κρίσιμο «καύσιμο» για τη νέα γενιά ρομπότ θα είναι τα δεδομένα. Η κυβερνητική στρατηγική προβλέπει την ανάπτυξη robotics foundation models (σ.σ. λειτουργούν περίπου σαν ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, αλλά αντί να μαθαίνουν από κείμενο για να παράγουν λόγο, εκπαιδεύονται σε δεδομένα κίνησης, εικόνες, βίντεο, αισθητήρες και αλληλεπιδράσεις με τον φυσικό κόσμο) ενός εγχώριου multimodal μοντέλου (σ.σ πολυτροπικό μοντέλο AI που μπορεί να επεξεργάζεται και να συνδυάζει διαφορετικά είδη δεδομένων ταυτόχρονα) καθώς και κρατική στήριξη για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από πραγματικά περιβάλλοντα. Η λογική είναι να αξιοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ιαπωνίας: η τεχνογνωσία και ο τεράστιος όγκος υψηλής ποιότητας δεδομένων που διαθέτει από εργοστάσια και άλλους χώρους εργασίας.

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι ήδη ορατό. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters περίπου μία στις τρεις ιαπωνικές εταιρείες είτε χρησιμοποιεί είτε εξετάζει τη χρήση AI-powered robots.

Πίσω βέβαια από την τεχνολογική κούρσα υπάρχει μια πολύ πιο πιεστική ανάγκη που υποδεικνύεται τόσο από την κυβέρνηση όσο κι από τις επιχειρήσεις. Καθώς ο πληθυσμός γερνά και το εργατικό δυναμικό συρρικνώνεται, η Ιαπωνία προσπαθεί να καλύψει τα κενά με μηχανές που δεν θα περιορίζονται στις περιφραγμένες γραμμές παραγωγής, αλλά θα εργάζονται δίπλα στους ανθρώπους σε αποθήκες, νοσοκομεία, εστιατόρια, καταστήματα και δομές φροντίδας.

